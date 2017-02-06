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С вандалами и без электричества. Белорусская группа "Дай Дарогу!" презентовала новый клип

07.02.2017 16:57 — Разное | Tut.by  
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Клип на песню «Не веру» снимали с апреля прошлого года. Финальная версия увидела свет только сегодня. Премьера TUT.

По словам менеджера группы Евгения Крука из-за плотного графика музыкантов идею видео пришлось отложить на полгода. А когда приступили к съемкам, начались поистине криминальные сложности.


— Площадка, на которой снимали видео, была огромная с нестандартной планировкой — крыша над головой, стены — и все, — рассказывает режиссер клипа Павел Малашенок. — Не было даже окон и дверей. Поэтому сперва сделали их, чтобы ни сквозняки, ни зеваки нам не мешали. Но пока мы это делали, посторонние все-таки пробрались в здание, поломав наши баррикады. Значит, нужно опять достраивать то, что уничтожили «недовандалы».

Проблемы с подготовительными работами усугублялись тем, что в помещении отсутствовало электричество, работать приходилось от генераторов. Позже, уже в день съемок, выяснится, что этот самый генератор дал сбой, и из-за оторванного шнура в стартере снова придется перенести съемки.


— Этим видео я хотел отразить ситуацию в современном обществе, — продолжает Павел. — На мой взгляд, очень важно в первую очередь работать над своим мировосприятием, не делая основной упор на окружение, и самому решать, что изменить и что тебе для этого нужно сделать.

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Клип на песню "Не веру" снимали с апреля прошлого года. Финальная версия увидела свет только сегодня. Премьера TUT.

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