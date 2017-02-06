Автомобильный мост через железнодорожные пути на окраине Молодежного микрорайона районного центра был построен с многочисленными нарушениями. Об этом стало известно после экспертизы, проведенной в 2014 году из-за начавшегося разрушения опор моста. В своем нынешнем состоянии путепровод представляет опасность, утверждают железнодорожники. В КЖУП «Светочь», на балансе которого находится мост, с ними согласны. Сооружению необходим срочный дорогостоящий капитальный ремонт, сообщает светлогорский ресурс ranak.by .





— Путепровод в Светлогорске построен на стоечных опорах, которые начали разрушаться, — рассказал начальник отдела пути Гомельского отделения Белорусской железной дороги Юрий Нищук. — В минском проектном институте, куда обратился собственник сооружения, КЖУП «Светочь», им дали рекомендацию временно, как исключительный вариант, взять опоры в металлическую обойму и дальше произвести капитальный ремонт. Два года назад их взяли в обойму — и так они и стоят, продолжая разрушаться. Трещины разрастаются, бетон осыпается, арматура потихонечку ржавеет, гниет. Но нужно очень хорошо понимать: разрушаются именно несущие нагрузку конструкции путепровода. Трещина говорит о том, что несущей способности у опоры практически нет, потому что эта трещина все нагрузки на себя разгружает. Если нагрузка будет достаточно большой, опора переломится. В таком состоянии объект может эксплуатироваться не более года. Дальше должен быть капитальный ремонт по восстановлению несущих конструкций.

Юрий Нищук подчеркивает, что проблеме уже несколько лет, и железнодорожники неоднократно обращали на нее внимание коммунальников, районных властей, вышестоящих организаций. Однако кардинально решить проблему, поставив аварийную конструкцию на ремонт, пока не удается.





— В ответ на множество обращений, направленных нами за несколько лет в различные инстанции, в марте 2016 года мы получили письмо за подписью директора ГО «ЖКХ Гомельской области» Дмитрия Згурского, — говорит Юрий Нищук. — В нем сказано, что «областной бюджет не располагает возможностью по выделению средств на проведение капитального ремонта. Светлогорскому райисполкому предлагается рассмотреть вопрос ремонта аварийных конструкций без привлечения средств бюджета: за счет спонсорской помощи или иных источников, не запрещенных законодательством». Между тем существует даже предписание областной прокуратуры на проведение капитального ремонта путепровода.

Мост был принят на баланс коммунального предприятия 1 декабря 1994 года.

— В 1996 году было проведено первое обследование, и на тот момент каких-либо аварийных ситуаций выявлено не было, — рассказал начальник ПТО КЖУП «Светочь» Сергей Зайцев. — Но постепенно мост стал ветшать, и по результатам обследования, проведенного фирмой «Белинфостройпроект» в декабре 2014 года, были выявлены две опоры, требующие ремонтных работ. Мы их взяли в обоймы, но за последующие два года произошло ускоренное разрушение конструкций путепровода. В основном разрушению подвержены опоры, расположенные со стороны города. Насколько я понимаю, начала активно коррозировать арматура, лишенная слоя бетона. Не в последнюю очередь это произошло из-за динамических нагрузок: по путепроводу постоянно ездят грузовики, фуры, автобусы. Например, пожарная машина с водой весит более 20 тонн.





В январе 2017 года Светлогорский райисполком, рассмотрев техническое заключение «Белинфостройпроекта» по итогам обследования технического состояния конструкций путепровода, постановил ограничить с 9 февраля движение большегрузного транспорта на аварийном объекте. Согласно решению райисполкома № 88 от 19.01.2017 г., по путепроводу нельзя будет передвигаться на грузовиках с массой свыше 3,5 тонны и на автобусах (в том числе автомобилях с числом мест для сидения более девяти). В районе аварийного моста уже установили соответствующие дорожные знаки, автобусный парк и оператор маршрутных такси разработали и согласовали объездные маршруты для доставки жителей города через железнодорожные пути.

По предварительной оценке специалистов, стоимость капитального ремонта путепровода в Светлогорске может превысить 1 млн рублей (500 тысяч долларов). В то же время такое сооружение — это не примитивная времянка, а капитальное строение, и 20 лет эксплуатации — вовсе не какой-то запредельный срок для его безопасного использования.





По словам Сергея Зайцева, ограничение на движение большегрузов будет действовать на протяжении года. За это время предстоит в срочном порядке доработать проектно-сметную документацию, заказанную некоторое время назад проектному институту, и выполнять ремонтные работы.

— Ситуация однозначная — если не провести ремонт, путепровод сделают пешеходным мостом, так как гарантии безопасности никто дать не может, — заключает Зайцев. — Нужно искать деньги — это проблема не только КЖУП «Светочь».





— Тендер на изготовление проектно-сметной документации выиграл проектный институт «Экомост», с которым мы заключили договор на 70 тыс. рублей, — рассказал заместитель председателя Светлогорского райисполкома Дмитрий Шабетник. — Проект есть, но, к сожалению, мы до сих пор не смогли его оплатить. Все работы оцениваются примерно в 1 миллион рублей. Пока область еще думает, ждет распределения республиканских средств, которые президент пообещал передать на местный уровень, и поэтому мы решили хотя бы ограничить движение, убрав приличную часть нагрузки на мост. Если процесс разрушения конструкций продолжится, мы его полностью закроем для движения.