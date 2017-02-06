В суде Партизанкого района вынесено постановление по делу минского дрифтера. Кроме лишения водительских прав и штрафа, минчанин получил три года лишения свободы.





Минчанин свою вину признал лишь частично. Гособвинитель попросила для него три года лишения свободы и конфискацию автомобиля в пользу государства. Сторона защиты настаивала на том, что действия его подзащитного нельзя расценивать как надругательство над историко-культурными ценностями.

Напомним, в ноябре минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes. В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео. Санкция ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство) предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на срок до 3 лет, а ч. 2 ст. 346 УК (Надругательство над историко-культурными ценностями) — наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.