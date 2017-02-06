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Минского дрифтера осудили на три года лишения свободы
В суде Партизанкого района вынесено постановление по делу минского дрифтера. Кроме лишения водительских прав и штрафа, минчанин получил три года лишения свободы.
Минчанин свою вину признал лишь частично. Гособвинитель попросила для него три года лишения свободы и конфискацию автомобиля в пользу государства. Сторона защиты настаивала на том, что действия его подзащитного нельзя расценивать как надругательство над историко-культурными ценностями.
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Минчанин уже лишился прав и работы дальнобойщиком, получил штраф.
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