﻿ на трассе М6 два водителя Mercedes несколько километров не давали себя опередить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

на трассе М6 два водителя Mercedes несколько километров не давали себя опередить

07.02.2017 16:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Случай явного сговора на трассе М6 заснял гродненец: два Mercedes выровнялись и на протяжении нескольких километров сдерживали автора видео. Очевидно, что водители Mercedes знакомы и переговаривались между собой при помощи раций, пишет «АвтоГродно».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Видео: gogel gogel

Как сообщает издание, мужчина отправил видеозапись в ГАИ с комментарием: «Один из этих автомобилей выскочил из полосы разгона, подрезав меня. После этого оба водителя препятствовали моему движению вплоть до самого Скиделя».

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два Mercedes ехали в соседних полосах, а их водители переговаривались друг с другом при помощи раций.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Серебряный призер Евро в составе сборной Германии близок к переходу в брестское "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика