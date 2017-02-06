Случай явного сговора на трассе М6 заснял гродненец: два Mercedes выровнялись и на протяжении нескольких километров сдерживали автора видео. Очевидно, что водители Mercedes знакомы и переговаривались между собой при помощи раций, пишет « АвтоГродно ».

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Видео: gogel gogel

Как сообщает издание, мужчина отправил видеозапись в ГАИ с комментарием: «Один из этих автомобилей выскочил из полосы разгона, подрезав меня. После этого оба водителя препятствовали моему движению вплоть до самого Скиделя».