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на трассе М6 два водителя Mercedes несколько километров не давали себя опередить
Случай явного сговора на трассе М6 заснял гродненец: два Mercedes выровнялись и на протяжении нескольких километров сдерживали автора видео. Очевидно, что водители Mercedes знакомы и переговаривались между собой при помощи раций, пишет «
Как сообщает издание, мужчина отправил видеозапись в ГАИ с комментарием: «Один из этих автомобилей выскочил из полосы разгона, подрезав меня. После этого оба водителя препятствовали моему движению вплоть до самого Скиделя».
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Два Mercedes ехали в соседних полосах, а их водители переговаривались друг с другом при помощи раций.
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