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Серебряный призер Евро в составе сборной Германии близок к переходу в брестское "Динамо"

07.02.2017 16:30 — Разное | Tut.by  
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Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за «Штутгарт», «Шальке-04», «Хоффенхайм» и московское «Динамо», проходит предсезонную подготовку вместе с футбольным клубом «Динамо-Брест».


Reuters

Футболист прибыл в Турцию вчера вечером и провел утреннюю тренировку в составе «Динамо-Брест». На данный момент он находится в статусе свободного агента.

Добавим, что Кураньи не примет участие в сегодняшнем товарищеском матче против «Приштины», так как ему ещё требуется время для полноценной подготовки.

В своей карьере 34-летний игрок Кураньи провел 52 матча за сборную Германии, в которых забил 19 голов. Футболист является бронзовым призером Кубка конфедераций - 2005 и серебряным призером Евро-2008.

В его активе более 100 голов в чемпионате Германии. Правда, в последнем сезоне за «Хоффенхайм» отличиться Кураньи не удалось.





 
Теги: Брест
 
 
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Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за "Штутгарт", "Шальке-04", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", проходит предсезонную подготовку...

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