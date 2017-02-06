﻿ Хакер взломал 150 тысяч принтеров и начал печатать картинки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хакер взломал 150 тысяч принтеров и начал печатать картинки

07.02.2017 17:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неизвестный под ником Stackoverflowin заявил, что взломал около 150 тысяч чековых и офисных принтеров, чтобы указать на их уязвимость. Об этом сообщило издание Bleeping Computer.


Изображение: ElSob09 / twitter.com / bleepingcomputer.com

Хакер cмог подключиться к устройствам, которые имеют порты IPP и LPD, а также открытый для внешних подключений порт 9100. Для поиска таких машин он использовал собственный скрипт.

Атаки произошли 4 февраля. Из-под контроля вдруг вышли принтеры таких марок, как Canon, Epson, HP, и Samsung. Принтеры удаленно выполняли команды мужчины и начинали печатать сообщение, заготовленное заранее.

В сообщении были ASCII-рисунки с роботами, слова «Ради Бога, закройте этот порт», а также ссылка на аккаунт хакера в Twitter. Многие пользователи начали публиковать неожиданные послания в соцсетях и на форумах.

Сам Stackoverflowin объяснил, что хотел помочь людям исправить свои проблемы и немного повеселиться. «Все были в восторге от этого и благодарили меня за честность», — рассказал он.

Читайте также:

Хакер показал, как взломать пароль компьютера за 13 секунд

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие пользователи начали публиковать неожиданные послания в соцсетях и на форумах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Совет ЕС отменил квоты на белорусский текстиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика