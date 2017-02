Неизвестный под ником Stackoverflowin заявил, что взломал около 150 тысяч чековых и офисных принтеров, чтобы указать на их уязвимость. Об этом сообщило издание Bleeping Computer .

Хакер cмог подключиться к устройствам, которые имеют порты IPP и LPD, а также открытый для внешних подключений порт 9100. Для поиска таких машин он использовал собственный скрипт.

Атаки произошли 4 февраля. Из-под контроля вдруг вышли принтеры таких марок, как Canon, Epson, HP, и Samsung. Принтеры удаленно выполняли команды мужчины и начинали печатать сообщение, заготовленное заранее.

В сообщении были ASCII-рисунки с роботами, слова «Ради Бога, закройте этот порт», а также ссылка на аккаунт хакера в Twitter. Многие пользователи начали публиковать неожиданные послания в соцсетях и на форумах.

@lmaostack um why are u hacking my printer at work pic.twitter.com/OpocSpRutm