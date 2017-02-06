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Хакер взломал 150 тысяч принтеров и начал печатать картинки
Неизвестный под ником Stackoverflowin заявил, что взломал около 150 тысяч чековых и офисных принтеров, чтобы указать на их уязвимость. Об этом сообщило издание
Хакер cмог подключиться к устройствам, которые имеют порты IPP и LPD, а также открытый для внешних подключений порт 9100. Для поиска таких машин он использовал собственный скрипт.
Атаки произошли 4 февраля. Из-под контроля вдруг вышли принтеры таких марок, как Canon, Epson, HP, и Samsung. Принтеры удаленно выполняли команды мужчины и начинали печатать сообщение, заготовленное заранее.
В сообщении были ASCII-рисунки с роботами, слова «Ради Бога, закройте этот порт», а также ссылка на аккаунт хакера в Twitter. Многие пользователи начали публиковать неожиданные послания в соцсетях и на форумах.
Сам Stackoverflowin объяснил, что хотел помочь людям исправить свои проблемы и немного повеселиться. «Все были в восторге от этого и благодарили меня за честность», — рассказал он.
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Многие пользователи начали публиковать неожиданные послания в соцсетях и на форумах.
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