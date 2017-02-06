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Конкурс от Белавиа, дешевые билеты и компенсация за возврат борта
07.02.2017 17:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Корреспондент информационного агентства Sputnik Елена Васильева побывала на пресс-конференции руководства авиакомпании "Белавиа" и рассказала о ближайших планах национального авиаперевозчика ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову.
В первую очередь, корреспондент отметила, что
"Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. Нас это в полной мере удовлетворило и мы больше не хотим возвращаться к этому вопросу", —сообщил на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Инцидент с разворотом самолета "Белавиа" произошел 21 октября: под угрозой поднять истребители диспетчер Жулян потребовал вернуть самолет в аэропорт. С рейса был снят журналист Армен Мартиросян. СБУ долгое время отрицала факт угроз, пока Беларусь не опубликовала запись разговоров с диспетчером. Президент Украины Петр Порошенко извинился за случившееся, обещав наказать виновных, лишь 10 ноября.
Также по информации корреспондента Sputnik, в ближайшее время авиакомпания объявит
"Главным призом за лучший дизайн формы для бортпроводников станет посещение Недели высокой моды в Милане. Авиакомпания "Белавиа" оплатит билет на все мероприятия недели моды и сам перелет. Главное условие — форма должна быть не только красивой и поддерживать фирменный стиль, но и удобной", — процитировала корреспондент слова начальника службы бортпроводников "Белавиа" Сергея Латушкина.
Приятной новостью для пассажиров авиакомпании стало
"Если лететь недолго, меньше полутора часов, например, это рейсы в Москву, бортпроводник предложит вам мясные нарезки, рыбные закуски, холодные снеки и овощи. Далее обновление всего бортового меню компания будет проводить раз в полгода", — рассказала Васильева.
В новом году "Белавиа" запланировала
"В Белавиа рассчитывают, что таким образом увеличится количество пассажиров. И кроме того, увеличится частота рейсов на новых направлениях. Например, в Палангу "Белавиа собирается летать дважды в неделю", — рассказала Васильева.
Беседу с корреспондентом информационного агентства Sputnik Еленой Васильевой о планах национальной авиакомпании "Белавиа" слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В руководстве авиакомпании "Белавиа" сообщили о полученной компенсации от украинской стороны за возврат белорусского самолета и поделились планами на будущее, в...
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