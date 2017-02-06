Белстат предоставил информацию о распределении работников по размеру начисленной заработной платы: у 2/3 работников зарплата меньше средней официальной по стране, у 1/3 – больше. А средняя медианная зарплата, при которой одной половине работников страны начислено меньше средней медианной, а другой половине больше – на 22% ниже официальной средней, и это «грязными», без уплаты налогов.

«Чистая» же средняя медианная зарплата еще ниже, а ведь именно она и является той самой «народной средней», о которой все говорят, ведь абсолютное большинство (более ¾) работников получают не выше этой «чистой» средней медианной. А тех, кто на руки, «чистыми», получает больше средней официальной от Белстата – менее ¼.

Около четверти работников имеют «чистую» зарплату меньше минимального потребительского бюджета, а почти 50% работников – от 1 до 1,5 МПБ на 1 человека. Что при наличии детей означает, что у половины населения Беларуси - минимальный уровень жизни.

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Средняя начисленная заработная плата в ноябре составила Br717,6 . Это разделенный на количество работников общий по стране фонд оплаты труда (ФОП). Но большинство людей получает меньше средней, и это всегда можно услышать и в очередях и в общественном транспорте и в личных разговорах.

Конечно, частично это объясняется тем, указанная средняя по стране зарплата - это «грязными», до момента уплаты с нее налогов - 13% подоходного и 1% отчислений в ФСЗН. Перечисляет это деньги работодатель, а работнику на руки, «чистыми», зарплата выдается уже без этих 14% (здесь следует отметіть, что в 2016-м году при налогообложении зарплат, меньших, чем Br501, применялся налоговый вычет в размере Br83, в 2017-м – налоговый вычет Br93 при зарплате, меньшей, чем Br563).

На тех Br717,6 средней ноябрьской начисленной (то есть «грязными») зарплаты было снято налогов на Br100,5, и выходит, поэтому, что «чистыми» осталось лишь Br617,1. Вот и получается, что «средний» работник не увидел у себя в кошельке указанную Белстатом среднюю по стране зарплату.

Но и без этого, налогового объяснения, тот самый «средний» работник, причем по-настоящему средний, то есть находящийся ровно посередине общего количества работников страны при распределении их по размеру зарплаты (где с одной стороны от него – ровно половина работников с меньшей, чем у него, зарплатой, а с другой – ровно половина с большей), не получил ту официальную среднюю по стране зарплату - он получил среднюю медианную зарплату, которая оказалась действительно ниже.

Средняя медианная зарплата, показывающая уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников, всегда ниже средней, рассчитываемой прямым делением совокупного ФОП на количество работников, так как в обычном, математически среднем, показателе велико влияние высокооплачиваемых работников, доля которых меньше.

То есть средняя медианная учитывает количественное распределение работников по уровню зарплат, и эту информацию по Беларуси за ноябрь предоставил Белстат. По ней видно, что примерно 2/3 работников получают меньше официальной средней, и только 1/3 – больше. Но эта 1/3, то есть меньшинство, получается, имеет абсолютно одинаковое влияние на формирование показателя официальной средней зарплаты, как и большинство, которых 2/3.

В ноябре 2015-го средняя начисленная (до уплаты с нее налогов) зарплата составляла Br674,9, в мае 2016-го – Br718,3, в ноябре 2016-го – Br717,6. Получающие такую зарплату входят в группу «работники с зарплатой от Br600 до Br800», и доля этой группы в распределении общей численности работников действительно самая большая. В ноябре 2016-го - 19,6%.

Но количество работников с начисленной зарплатой, которая ниже средней официальной (это группы "менее Br300", "Br300-400", "Br400-500", "Br500-600" и бОльшая часть группы "Br600-800"), вдвое превышает количество работников с зарплатой выше средней (меньшая часть группы Br600-800" и все остальные, что выше Br800).

Белстат в ноябре 2015-го определил среднюю медианную зарплату величиной Br528,3 (в формате после деноминации), что на 21,7% меньше средней официальной (Br674,9). За ноябрь 2016-го нет такой информации, но, исходя из выше показанного распределения, можно установить, что средняя медианная зарплата ноября 2016-го – где-то Br560.То есть одним 50% работникам в Беларуси было начислено меньше Br560, а другим 50% – больше Br560.

А с учетом налоговых отчислений выходит, что «чистая» средняя медианная зарплата ноября 2016-го – вообще Br490 (с учетом налогового вычета Br83). И это при официальной средней начисленной в том месяце Br717,6.

Вот и получается, что половина работников в Беларуси получает чистыми не более Br490 при заявленной Белстатом средней официальной начисленной в Br717,6. А количество тех, у кого чистая зарплата больше этой средней официальной от Белстата, то есть кто зарабатывает «чистыми» более Br717,6 – не более 23%, ведь для того чтобы иметь «чистыми» более Br717, 6, надо зарабатывать «грязными» больше чем Br830.

«Чистая» средняя медианная зарплата в Br490, то есть не более Br500 – это та средняя, о которой говорит большинство населения, то есть по факту является «народной средней», и это всего лишь $250.

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Почти половина работников в Беларуси получает зарплату менее Br500 – начисленную, «грязными». Эту группу можно назвать группой с низкими и особо низкими зарплатами, когда работники живут «от зарплаты до зарплаты».

Средние по своей покупательской способности зарплаты получает где-то треть работников (группа с зарплатами Br500-800 в месяц), их зарплаты позволяют довольно сносно существовать, но без возможности откладывать.

А группа с относительно высокими зарплатами, позволяющими откладывать сбережения (более Br800 в месяц) – это менее четверти от всех.

И здесь, конечно, не учитывается состав семьи: при наличии детей распределение по группам было бы иным – в пользу первой «малообеспеченной» группы и точно не в пользу последней, доля которой сильно бы уменьшилась.

Минимальный потребительский бюджет (МПБ) в ноябре 2016-го был определен на 1 человека трудоспособного возраста в размере Br320 (в ценах сентября 2016-го). При этом по информации Белстата о распределении работников по размеру зарплат 14,5% получали в месяц даже меньше Br300, и еще 14,5% - от Br300 до Br400.

А с учетом налоговых выплат с зарплат, выходит, что почти 1/4 работников в Беларуси за свою работу получают меньше МПБ, определяющего минимальные потребительские расходы, то есть низкого уровня жизни, где 50% - это расходы на питание, 20% - одежда и обувь, 7% - оплата ЖКХ, 9% - транспорт, связь, бытовые услуги.

Еще почти ¼ работников получают зарплату «чистыми» размером от 1-го до 1,5 МПБ. Получается, что практически 50% работников Беларуси зарабатывают «чистыми» не более 1,5 минимальных потребительских бюджета в месяц.

А рассчитанная выше «средняя народная» зарплата, - «чистая» средняя медианная – это лишь 1,5 МПБ.