Зарубежные интернет-магазины, которые продают товары через онлайн-площадку AliExpress, начали брать плату за доставку заказов в Беларусь. Ее стоимость составляет в среднем 1−2,5 доллара. Напомним, с 7 февраля онлайн-сервис AliExpress присваивает каждой посылке трекинговый номер, по которому можно отследить ее перемещение.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Минчанин Олег в конце декабре заказал в одном из интернет-магазинов на AliExpress 3 чехла для мобильного телефона. В общей сложности они обошлись в 3,74 доллара, покупки доставили бесплатно. С декабря цены на чехлы поднялись. К примеру, один из них подорожал на 40 центов. При этом и доставка в Беларусь стала платной — от 2,51 доллара.



Стоимость чехла, который заказывал Олег, с декабря выросла до 0,92 доллара (раньше — 0,53 доллара), а доставка стала платной — 2,51 доллара

— Доставка хоть и стала платной, но все равно получается дешевле, чем у нас. Правда, в декабре я заказывал чехлы в трех разных интернет-магазинах. Если бы покупал их сейчас, то оформил заказ в одном месте, чтобы платить за доставку всего один раз, — рассуждает парень. — Но у меня есть вопросы к качеству товара. Один из чехлов, которые я заказал на AliExpress, уже порвался. В Минске я покупал похожий за 10 долларов, но и прослужил он намного больше по времени.

Нововведения AliExpress сейчас активно обсуждают участники сообществ, которые посвящены покупкам на этой торговой онлайн-площадке.

— Буквально вчера утром добавил в корзину 8 товаров, посчитал стоимость, а вечером, когда хотел внести изменения в заказ, доставка по 4 позициям уже стала платной, — рассказывает FINANCE.TUT.BY Юрий, участник одного из сообществ ВКонтакте.

Юрий регулярно регулярно заказывает товары на AliExpress. К примеру, в конце января он заказал искусственные цветы за 1,1 доллара. Покупку ему отправили бесплатно.



Искусственные цветы, заказанные в конце января, отправили еще бесплатно

Сейчас эти же цветы стоят все те же 1,1 доллара, но их доставка обойдется дополнительно в 1,49 доллара.



Стоимость искусственных цветов не изменилась — 1,1 доллара, зато их доставка стала платной

— Недорогие товары теперь стало невыгодно заказывать. К примеру, какая-нибудь мелочевка стоит 30 центов, а доставка — от 1,5 доллара. Один такой товар не выгодно заказывать. Но теперь все посылки будут отправляться с платной доставкой и полным отслеживанием в Беларуси, — говорит Юрий. — В некоторых интернет-магазинах товары стали дешевле за счет того, что продавцы разделили их стоимость товара и цену доставки.

При этом многие интернет-магазины, как и предполагали эксперты, оставили бесплатную доставку товаров в Беларусь.



Многие товары по-прежнему можно заказать с бесплатной доставкой

Зато, по словам Юрия, некоторые интернет-магазины отказались от доставки в Беларусь дорогих товаров, когда в нашей стране ввели ограничение в 22 евро на зарубежные посылки.

— Достаточно посмотреть по крупным магазинам, которые продают телефоны. Сразу можно увидеть, что многие отменили доставку дорогостоящих товаров в Беларусь. По-моему, основная причина отказа — большое количество возврата посылок из-за превышения лимитов, — предполагает Юрий.

К примеру, на одном из интернет-магазинов белорусы смогут оформить платную доставку телефона стоимостью до 200 долларов, а вот более дорогие модели заказать в нашу страну не получится.





— Но в любом случае мы ничего не сможем сделать с платной доставкой, остается только подстраиваться под изменившиеся правила торговли AliExpress, — резюмирует Юрий.

Кстати, расходы на доставку товара не включают в его таможенную стоимость. К примеру, пришла посылка, на ней написано 60 евро: товар стоит 32 евро, а доставка — 28 евро, вес посылки — 8 килограммов. Получателю придется внести таможенные платежи в 8 евро: (32 — 22 евро) x 30% (ввозная таможенная пошлина с суммы превышения) + 5 евро (таможенный сбор) = 8 евро.