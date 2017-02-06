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Подсчитана стоимость сирийского похода "Адмирала Кузнецова"

07.02.2017 18:09 — Разное | Tut.by  
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Журналисты РБК составили калькуляцию расходов Минобороны на поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии и обратно в Россию. Согласно расчетам издания, на топливо, питание, вылеты истребителей и прочее было потрачено от 7,5 до 10 млрд российских рублей (почти 170 млн долларов).


Изображение: youtube.com

РБК подсчитало, что на питание персонала во время операции ушло от 306,4 млн до 325,5 млн рублей (5,2 -5,5 млн долларов), расходы на топливо составили от 1,1 млрд до 1,5 млрд рублей (17−25 млн долларов), боевые вылеты — в 1,47 млрд рублей (25 млн долларов), а «боевые» надбавки — 38,3 млн рублей (659 тыс. долларов). Дороже всего обошлись потерянные МиГ-29К и Су-33, их стоимость оценивается в 4,5 млрд — 6,7 млрд рублей (76,6−114 млн долларов).

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» в составе ударной корабельной группы Северного флота 15 октября 2016 года​ отправился в поход к берегам Сирии. В группу также вошли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения — танкеры, буксиры и другие суда.

С начала участия крейсера в военной операции потерпели крушение истребители Су-33 и МиГ-29. В обоих случаях пилотам удалось катапультироваться. Завершился поход в начале января 2017 года.

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Дороже всего обошлись потерянные МиГ-29К и Су-33.

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