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Мингорисполком не разрешил шествие на День Воли

07.02.2017 18:27 — Разное | БДГ  
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Оргкомитет по подготовке празднования Дня Воли 25 марта подаст новую заявку на проведение акции 8 февраля.

В горисполкоме признали, что 6 января получили письмо под названием «Обязательства по организации и проведению массового мероприятия (демонстрации)», однако заявили, что «письмо не содержит заявления о проведении массового мероприятия и информации, которая предусмотрена для таких обращений в соответствии с законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях».

«Обращаем внимание, что вами нарушена ст. 8 Закона, в соответствии с которым организаторы массового мероприятия, а также другие лица до получения разрешения на его проведение не вправе объявлять в СМИ, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях о дате, месте и дате его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и другие материалы», - сказано в ответе Мингорисполкоме.

По данным чиновников, в связи с этим «положительно решить рассматриваемое вопрос не представляется возможным».

Оргкомитет по празднованию Дня Воли принял решение о подаче новой заявки на шествие 25 марта завтра, 8 февраля. Маршрут останется без изменений. Участники оргкомитета выразили возмущение действиями чиновников Мингорисполкома, обвинив их в пропаже документов.

«Мы будем настаивать на личной встрече с руководством Мингорисполкома, которые ответственны за принятие решение по акции. Это даст нам возможность прийти к решению о формате мероприятия, которое может удовлетворить обе стороны», - заявил один из участников оргкомитета, председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Он подчеркнул, что, вместе с тем, «решение провести мероприятие в центре Минска остается неизменным».

 
Теги: Минск
 
 
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Оргкомитет по подготовке празднования Дня Воли 25 марта подаст новую заявку на проведение акции 8 февраля.

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