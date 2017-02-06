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Дарья Домрачева пропустит первую гонку чемпионата мира по биатлону
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не примет участие в смешанной эстафете, которая открывает чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине, сообщает «
За сборную Беларуси на гонку заявлены Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.
Чемпионат мира стартует 9 февраля и завершится 19 февраля.
9 февраля (16.45, четверг) — смешанная эстафета.
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не примет участие в смешанной эстафете, которая открывает чемпионат мира по биатлону в австрийском...
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