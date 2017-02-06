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Дарья Домрачева пропустит первую гонку чемпионата мира по биатлону

07.02.2017 19:05 — Разное | Tut.by  
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не примет участие в смешанной эстафете, которая открывает чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине, сообщает «Биатлон-Онлайн».


Фото: Андрей Аносов

За сборную Беларуси на гонку заявлены Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.

Чемпионат мира стартует 9 февраля и завершится 19 февраля.

9 февраля (16.45, четверг) — смешанная эстафета.
10 февраля (16.45, пятница) — спринт, женщины.
11 февраля (16.45, суббота) — спринт, мужчины.
12 февраля (12.30, воскресенье) — гонка преследования, женщины.
12 февраля (16.45, воскресенье) — гонка преследования, мужчины.
15 февраля (16.30, среда) — индивидуальная гонка, женщины.
16 февраля (16.30, четверг) — индивидуальная гонка, мужчины.
17 февраля (16.45, пятница) — эстафета, женщины.
18 февраля (16.45, суббота) — эстафета, мужчины.
19 февраля (13.30, воскресенье) — масс-старт, женщины.
19 февраля (16.45, воскресенье) — масс-старт, мужчины.

 
 
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не примет участие в смешанной эстафете, которая открывает чемпионат мира по биатлону в австрийском...

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