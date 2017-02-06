Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не примет участие в смешанной эстафете, которая открывает чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине, сообщает « Биатлон-Онлайн ».



Фото: Андрей Аносов

За сборную Беларуси на гонку заявлены Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.

Чемпионат мира стартует 9 февраля и завершится 19 февраля.

9 февраля (16.45, четверг) — смешанная эстафета.

10 февраля (16.45, пятница) — спринт, женщины.

11 февраля (16.45, суббота) — спринт, мужчины.

12 февраля (12.30, воскресенье) — гонка преследования, женщины.

12 февраля (16.45, воскресенье) — гонка преследования, мужчины.

15 февраля (16.30, среда) — индивидуальная гонка, женщины.

16 февраля (16.30, четверг) — индивидуальная гонка, мужчины.

17 февраля (16.45, пятница) — эстафета, женщины.

18 февраля (16.45, суббота) — эстафета, мужчины.

19 февраля (13.30, воскресенье) — масс-старт, женщины.

19 февраля (16.45, воскресенье) — масс-старт, мужчины.