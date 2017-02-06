﻿ Видеофакт: Кевин Кураньи тренируется с брестским "Динамо". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видеофакт: Кевин Кураньи тренируется с брестским "Динамо"

07.02.2017 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Ранее ряд СМИ сообщили о возможности перехода в брестское "Динамо" вице-чемпиона Европы 2008 года немца Кевина Кураньи. В настоящее время футболист имеет статус свободного агента, и "Динамо" может получить его бесплатно.

"Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за "Штуттгарт", "Шальке-04", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", проходит предсезонную подготовку вместе с "Динамо-Брест", — рассказали Sputnik в пресс-службе "динамовцев".

Собеседники агентства сообщили, что форвард прибыл в Турцию, где брестчане проводят тренировочный сбор, накануне и уже провел с командой первую тренировку.

Напомним, что Кураньи выступал за сборную Германии, провел в ее составе 52 матча и забил 19 голов. В составе "Штутгарта" Кураньи провел 99 матчей, в которых забил 40 голов, за "Шальке" — 71 гол в 162 матчах, за "Динамо" — 123 встречи и 50 голов. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне белорусские СМИ сообщили, что ФК "Динамо-Брест" готов подписать контракт с немецким нападающим Кевином Кураньи. Смотрите, на видео первую тренировку...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дарья Домрачева пропустит первую гонку чемпионата мира по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика