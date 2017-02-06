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Видеофакт: Кевин Кураньи тренируется с брестским "Динамо"
07.02.2017 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Ранее ряд СМИ сообщили о
"Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за "Штуттгарт", "Шальке-04", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", проходит предсезонную подготовку вместе с "Динамо-Брест", — рассказали Sputnik в пресс-службе "динамовцев".
Собеседники агентства сообщили, что форвард прибыл в Турцию, где брестчане проводят тренировочный сбор, накануне и уже провел с командой первую тренировку.
Напомним, что Кураньи выступал за сборную Германии, провел в ее составе 52 матча и забил 19 голов. В составе "Штутгарта" Кураньи провел 99 матчей, в которых забил 40 голов, за "Шальке" — 71 гол в 162 матчах, за "Динамо" — 123 встречи и 50 голов.
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Накануне белорусские СМИ сообщили, что ФК "Динамо-Брест" готов подписать контракт с немецким нападающим Кевином Кураньи. Смотрите, на видео первую тренировку...
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