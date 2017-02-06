Ранее ряд СМИ сообщили о возможности перехода в брестское "Динамо" вице-чемпиона Европы 2008 года немца Кевина Кураньи . В настоящее время футболист имеет статус свободного агента, и "Динамо" может получить его бесплатно.

"Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за "Штуттгарт", "Шальке-04", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", проходит предсезонную подготовку вместе с "Динамо-Брест", — рассказали Sputnik в пресс-службе "динамовцев".

Собеседники агентства сообщили, что форвард прибыл в Турцию, где брестчане проводят тренировочный сбор, накануне и уже провел с командой первую тренировку.

Напомним, что Кураньи выступал за сборную Германии, провел в ее составе 52 матча и забил 19 голов. В составе "Штутгарта" Кураньи провел 99 матчей, в которых забил 40 голов, за "Шальке" — 71 гол в 162 матчах, за "Динамо" — 123 встречи и 50 голов.