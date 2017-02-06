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МВД Беларуси начало проверку в отношении должностных лиц Россельхознадзора

07.02.2017 19:36 — Разное | Ежедневник  
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МВД Беларуси начало проверку в отношении должностных лиц Россельхознадзора

Как сообщает Министерство внутренних дел Беларуси, проверка начата в целях предотвращения вреда экономическим интересам страны, по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 УК «Дискредитация деловой репутации конкурента».

Проверку проводит подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов МВД.  

По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств, говорится в сообщении ведомства.

Предварительно утвержадается, что МВД Беларуси располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей.

В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 миллионов рублей.

По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки. 

Как заявила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, ведомство не видит причин для беспокойства по поводу заявлений белорусского МВД и продолжает заявлять о правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси.

Напомним, что 3 февраля нынешнего года Александр Лукашенко велел возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесения ущерба белорусскому государству.


 

 
 
Ссылка на источник 21
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Как сообщает Министерство внутренних дел Беларуси, проверка начата в целях предотвращения вреда экономическим интересам страны, по деяниям, содержащим признаки...

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