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За пивом и чипсами: пьяный водитель въехал в троллейбус в Бресте

07.02.2017 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП произошло накануне поздно вечером на проспекте Машерова в Бресте: микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в троллейбус. За рулем буса сидел пьяный 20-летний местный житель, в крови которого было 1,4 промилле. К слову, у него даже не было прав на управление автомобилем — он был лишен водительского удостоверения летом прошлого года за езду в нетрезвом виде.

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© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Столкновение буса и троллейбуса в Бресте: водитель VW ехал за чипсами

Виновник ДТП рассказал, что они с другом пили пиво с чипсами, а когда закуска закончилась, они решили взять ключи от служебного авто и поехать в магазин за добавкой. Уже на обратном пути они попали в аварию. 19-летний товарищ водителя, по информации ГАИ, получил серьезные травмы и находится в реанимации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нетрезвого бесправника уголовного дела.

 
Теги: Брест
 
 
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Накануне в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и микроавтобуса, за рулем которого находился пьяный местный житель....

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