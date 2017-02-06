ДТП произошло накануне поздно вечером на проспекте Машерова в Бресте : микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в троллейбус. За рулем буса сидел пьяный 20-летний местный житель, в крови которого было 1,4 промилле. К слову, у него даже не было прав на управление автомобилем — он был лишен водительского удостоверения летом прошлого года за езду в нетрезвом виде.

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Бресте" title="Авария в Бресте" class=""> © Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Столкновение буса и троллейбуса в Бресте: водитель VW ехал за чипсами

Виновник ДТП рассказал, что они с другом пили пиво с чипсами, а когда закуска закончилась, они решили взять ключи от служебного авто и поехать в магазин за добавкой. Уже на обратном пути они попали в аварию. 19-летний товарищ водителя, по информации ГАИ, получил серьезные травмы и находится в реанимации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нетрезвого бесправника уголовного дела.