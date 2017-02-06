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За пивом и чипсами: пьяный водитель въехал в троллейбус в Бресте
07.02.2017 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь
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© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Виновник ДТП рассказал, что они с другом пили пиво с чипсами, а когда закуска закончилась, они решили взять ключи от служебного авто и поехать в магазин за добавкой. Уже на обратном пути они попали в аварию. 19-летний товарищ водителя, по информации ГАИ, получил серьезные травмы и находится в реанимации.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нетрезвого бесправника уголовного дела.
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Накануне в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и микроавтобуса, за рулем которого находился пьяный местный житель....
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