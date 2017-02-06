В областном центре сносят дореволюционное здание в Задвинье — на улице 5-я Свердлова, 1. Витебские архитекторы успели запечатлеть его для истории, сделав снимки дома незадолго до разрушения.



Так еще 6 февраля выглядел дом № 1 на улице 5-я Свердлова. Фото: Глеб Орловский

— Снос начался в понедельник, 6 февраля. К вечеру успели разрушить только одну стену — со стороны двора. Главный и боковые фасады оставались целы. Но пройдет еще 2−3 дня и здание будет полностью утрачено, — сообщил TUT.BY архитектор Глеб Орловский. — По документам, здание сдали в эксплуатацию как жилое в 1949 году. Вероятно, это дата восстановления дома после войны, так как на немецкой аэрофотосъемке 1941 года и немецкой карте 1944 года эта постройка есть. Она не являлась историко-культурной ценностью, но представляла собой образец кирпичной архитектуры конца XIX — начала XX веков. Готовились документы для придания ей статуса историко-культурной ценности. Информации про снос здания не было, и это стало неожиданностью.

Утром 7 февраля на месте побывал наш фотокорреспондент. Снос старинного здания уже шел полным ходом.













Глеб Орловский рассказывает, что 6 февраля в одной из квартир в этом доме он и его коллега Александр Михайлюков обнаружили две печи: одну — металлическую с декоративным орнаментом, вторую — с керамическими изразцами.

— Клеймо на одном изразце расшифровать пока не удалось, но на нем есть штамп ОТК (отдела технического контроля). Поэтому изразцы, скорее всего, относятся к советскому времени.

В доме также нашли договор, согласно которому это было служебное жилье. Потом здание признали ветхим, людей отселили.













До революции улица 5-я Свердлова называлась 4-й Елагский переулок — по названию района. Елаги — историческая местность в западной части Витебска, сформировалась во второй половине XIX века вокруг одноименной усадьбы, которая находилась на месте областного клинического специализированного центра.

Согласно «Памятной книжке Витебской губернии» за 1889 год, переулок был немощеный, в длину — 200 саженей, а в ширину — 6. Одними из первых каменных построек здесь были два дома в начале улицы — сносимый № 1 и № 4, в котором сейчас находится Витебская транспортная прокуратура.

Кстати, трассировка и параметры улицы сохранились, а пешеходная часть отделена от проезжей крупными естественными камнями-надолбами.





Архитектурный анализ дома № 1 на улице 5-я Свердлова сделал архитектор-реставратор, член Белорусского союза архитекторов Александр Михайлюков — в свое время он занимался восстановлением зданий соляных складов, дома-музея Марка Шагала, знаковых церквей и других объектов в Витебске.

— Здание презентовало периферийную городскую архитектуру, имело все признаки архитектурного стиля периода эклектики на основе классицизма конца XIX — начала XX веков. На это указывают сводчатая конструкция перекрытия подвала из кирпича, четкая иерархия фасадов, бутовый фундамент, декоративная расшивка швов и другие особенности. Окна украшали наличники, сандрики, а парадные входы — порталы с колоннами, декорированными каннелюрами.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда в Витебске сносят старые здания. Такая же судьба, к примеру, постигла дом № 2 на улице Калинина. Некоторые дореволюционные особняки изменили свой облик до неузнаваемости, как это стало с домом на улице Ленина, 3Б.

Дом № 1 на 5-й Свердлова был на одной из иллюстраций в каталоге местных достопримечателеьностей « Віцебскі алфавіт » — в главе , посвященной району Елаги. Теперь здание осталось только на фотографиях.



