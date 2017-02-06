Днем 7 февраля на площадке в парке Победы вблизи Музея ВОВ совершил посадку военный вертолет Ми-8. К нему сразу же подъехал реанимобиль. Это не чрезвычайная ситуация, а совместная тренировка военных медиков и авиаторов ВВС и войск ПВО.



Фото: Владимир Блинов, агентство «Ваяр»

По замыслу, вертолет должен был доставить пострадавшего с огнестрельным ранением. Условного раненого встречал реанимобиль со специалистами медицинского отряда специального назначения белорусской армии.

Пострадавшего доставили в Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил, на базе которого в 2016 году сформирован Республиканский центр огнестрельной травмы.

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«Примечательно, что авиаторы отработали несколько вариантов „рандеву“ с реанимобилем. Посадка была совершена и непосредственно на проспект Машерова, где машина медиков может оптимально быстро совершить маневр и сберечь драгоценное время ради спасения человеческой жизни. Также вертолетчики выполнили условный облет посадочной площадки и непосредственно над 432 ГВКМЦ, на территории которого планируется сделать полноценную вертолетную площадку», — рассказали в Минобороны.

В рамках таких тренировок медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненых, изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших. Вместе с тем армейские летчики выполняют полеты над населенными пунктами, изучают возможные площадки приземления и отрабатывают посадки в городских кварталах.