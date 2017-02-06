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Финансовая милиция накрыла очередную «прачечную»

07.02.2017 20:35 — Разное | Ежедневник  
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Финансовая милиция накрыла очередную «прачечную»

В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков. В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции. Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия.

Оперативниками финансовой милиции г.Минска совместно с УСК по г.Минску и сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы под руководством 39-летнего минчанина, которая на протяжении нескольких лет оказывала содействие недобросовестным предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов, сообщает пресс-центр ДФР.  

Организаторы преступной деятельности создали не менее 10 подконтрольных им лжепредпринимательских структур и, используя их реквизиты, предоставляли предпринимателям фиктивные финансовые документы, а также обналичивали поступившие от них денежные средства. 

Потребителями таких услуг в основном были предприятия строительного сектора. Как установили работники финансовой милиции, от лжеструктур в адрес компаний реального сектора экономики поступали строительные материалы, в том числе белорусского производства, но по завышенным ценам, что позволяло этим предприятиям занижать налогооблагаемую базу, а соответственно существенно «экономить на налогах».

На момент реализации оперативных материалов в отношении недобросовестных предпринимателей возбуждено три уголовных дела по ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов при пособничестве лжепредпринимателей на общую сумму более 212 тыс. рублей. 

В настоящее время отрабатываются еще около 20-ти субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами «финансовых прачечных». В отношении каждого контрагента лжепредпринимательских структур будет проведена проверка и дана юридическая оценка их деятельности. 

В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков (места жительства фигурантов; помещения, используемые ими в противоправной деятельности; офисные помещения субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пользующихся услугами преступной группы; места проживания должностных лиц предприятий). В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции. 

 Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия.  

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков. В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции....

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