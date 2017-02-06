В чемпионате Швейцарии полузащитник «Серветта» Энтони Сотье в матче против ФК «Цюрих» забил красивейший гол после не менее красивой комбинации.

Футболист «Серветта» разыграл с партнером воздушную комбинацию на бровке поля, а затем ударом с лета направил мяч в дальнюю девятку.

В Швейцарии считают, что этот мяч должен войти в число кандидатов на премию Пушкаша. «Серветт» в итоге праздновал победу со счетом 2:1.

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