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Гол-произведение искусства забили в швейцарском чемпионате

07.02.2017 21:20 — Разное | Tut.by  
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В чемпионате Швейцарии полузащитник «Серветта» Энтони Сотье в матче против ФК «Цюрих» забил красивейший гол после не менее красивой комбинации.

Футболист «Серветта» разыграл с партнером воздушную комбинацию на бровке поля, а затем ударом с лета направил мяч в дальнюю девятку.

В Швейцарии считают, что этот мяч должен войти в число кандидатов на премию Пушкаша. «Серветт» в итоге праздновал победу со счетом 2:1.

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Полузащитник "Серветта" Энтони Сотье забил красивейший гол в ворота ФК "Цюрих".

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