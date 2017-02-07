Футболисты БАТЭ потерпели первое поражение на тренировочном сборе в Труции, уступив чемпиону Болгарии 5 последних лет, сообщает официальный сайт борисовского клуба.

БАТЭ — Лудогорец — 1:2

БАТЭ: Д. Щербицкий, А. Риос, М. Остойич, Д. Поляков, М. Жавнерчик (М.Володько, 46), А. Володько (В.Гвилия, 46), Ю. Кендыш (Е.Яблонский, 46), М. Иванич (Е.Березкин, 46), А. Джигеро (В.Жук, 46), В. Родионов (к) (А.Рушевич, 46), И. Стасевич (Д.Антилевский, 46; В. Мухамедов, 76).

Видео: Sports Video

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Единственный мяч у борисовчан ударом со штрафного на 41-й минуте забил Алексей Риос, который сделал счет 1:1. Футболисты «Лудогорца» отличились на 20-й и 69-й минутах.

У БАТЭ матч пропускали Артур Пикк, получивший ушиб в противостоянии с «Марибором», Неманья Милунович, который продолжает восстанавливаться после травмы. Решено было поберечь и здоровье Михаила Гордейчука.

Что касается «Лудогорца», то соперник борисовчан сейчас готовится к домашнему матчу с датским «Копенгагеном» в 1/16 финала Лиги Европы (16 февраля). А до этого, 12 февраля, предстоит еще выездной поединок чемпионата страны против «Монтаны».

Напомним, что в первом спарринге межсезнонья борисовчане сыграли вничью с 13-кратным чемпионом Словении.