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МВД прокомментировало "дело Данкверта"

07.02.2017 22:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси прокомментировало информацию о том, что в ведомстве усматривают признаки преступления в действиях некоторых российских чиновников в связи с ограничениями поставок белорусского продовольствия в РФ.

МВД прокомментировало "дело Данкверта"
© Sputnik Константин Чалабов
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Как ранее сообщал Sputnik, из-за решения чиновников некоторых российских ведомств белорусские предприятия понесли убытки в сумме свыше пяти миллионов рублей.

"Отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ в интересах, не связанных с профессиональной деятельностью, без наличия на то оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможности для реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", — заявила в эфире телеканала ОНТ старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси Вероника Посметьева.

В частности, согласно решениям Россельхознадзором, только в Минской области ограничивались поставки 96 сельскохозяйственных предприятий, добавила она.

В действиях российских чиновников МВД усматривает признаки преступления. Собранные доказательства оперативники направят в Следственный комитет. К разбирательству подключены специалисты госконтроля, Минсельхозпрода, сообщил телеканал.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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К разбирательству подключены госконтроль и Минсельхозпрод, доказательства будут собраны и переданы в Следственный комитет.

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