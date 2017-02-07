МИНСК, 7 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси прокомментировало информацию о том, что в ведомстве усматривают признаки преступления в действиях некоторых российских чиновников в связи с ограничениями поставок белорусского продовольствия в РФ.



© Sputnik Константин Чалабов МВД проверит чиновников Россельхознадзора: в Москве все спокойны

Как ранее сообщал Sputnik, из-за решения чиновников некоторых российских ведомств белорусские предприятия понесли убытки в сумме свыше пяти миллионов рублей.

"Отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ в интересах, не связанных с профессиональной деятельностью, без наличия на то оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможности для реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", — заявила в эфире телеканала ОНТ старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси Вероника Посметьева.

В частности, согласно решениям Россельхознадзором, только в Минской области ограничивались поставки 96 сельскохозяйственных предприятий, добавила она.

В действиях российских чиновников МВД усматривает признаки преступления. Собранные доказательства оперативники направят в Следственный комитет. К разбирательству подключены специалисты госконтроля, Минсельхозпрода, сообщил телеканал.