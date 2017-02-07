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Что белорусы думают о погранконтроле на границе с Россией

07.02.2017 21:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня на границе с Беларусью введена зона контроля. Некоторые минчане уверены, что это не повлияет на отношения двух стран, а кто-то думает, что это политическая мера. Большинство сходится во мнении, что особенных сложностей в пересечении границы не возникнет.

Что белорусы думают о погранконтроле на границе с Россией
© Sputnik / Виктор Толочко
Только спокойствие: изменилось ли что-то на границе Беларуси и России

Удалось встретить и минчанку, которая уже столкнулась с досмотром, она утверждает, что проблем это не вызвало.

Как белорусы отнеслись к введению контроля на российско-белорусской границе, смотрите в опросе Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 24
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Большинство опрошенных минчан уверены, что это формальная мера. Смотрите на видео, как жители города отреагировали на контроль на границе с Россией.

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