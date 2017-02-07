Сегодня на границе с Беларусью введена зона контроля. Некоторые минчане уверены, что это не повлияет на отношения двух стран, а кто-то думает, что это политическая мера. Большинство сходится во мнении, что особенных сложностей в пересечении границы не возникнет.



© Sputnik / Виктор Толочко Только спокойствие: изменилось ли что-то на границе Беларуси и России

Удалось встретить и минчанку, которая уже столкнулась с досмотром, она утверждает, что проблем это не вызвало.

Как белорусы отнеслись к введению контроля на российско-белорусской границе, смотрите в опросе Sputnik.