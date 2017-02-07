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Сайдик: контактная группа готова к экстренным консультациям

07.02.2017 20:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины готова экстренным ситуациям, заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Сайдик: контактная группа готова к экстренным консультациям
© Sputnik Ирина Геращенко
Контактная группа подготовила документ по прекращению огня в Донбассе

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. На минувшей неделе в Минске прошло очередное заседание контактной группы, на котором был подготовлен документ о прекращении огня в Донбассе.

"Группа будет внимательно следить за развитием событий в этом районе, в том числе путем чрезвычайных консультаций в случае необходимости", — цитирует РИА Новости заявление Сайдика.

По его словам, стороны конфликта "все еще далеки от полного и устойчивого прекращения огня, которое все подтвердили на нашей последней встрече 1 февраля".

Сайдик выразил уверенность, что полное прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых минскими соглашениями, в частности из жилых районов.

Ранее, во вторник, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны согласились, что для сохранения режима прекращения огня необходимо приложить новые усилия, и попросили министров иностранных дел и своих советников по внешней политике оставаться по этому вопросу в тесном контакте. Лидеры двух стран выразили надежду, что боевые действия в Донбассе в скором времени будут прекращены. 

 
Теги: Минск
 
 
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В ОБСЕ констатировали, что стороны конфликта по-прежнему далеки от полного прекращения огня, о котором все договорились в начале февраля.

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