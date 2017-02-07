

© Sputnik / Виктор Толочко 25 лет ЕС: станет ли Евросоюз самостоятельным игроком?

Документ, подписанный в Маастрихте, предусматривал введение евро в качестве общей валюты , общие для Европы принципы в экономике, социальной политике, сфере международных отношений и безопасности. Соглашение официально оформило создание Европейского союза и заложило основу его политической структуры.

На начало 2017 года странами-членами Евросоюза являются 28 государств. Кандидатами на вступление в ЕС остаются Сербия, Черногория, Албания, Македония и Турция. Заявку подала также Босния и Герцеговина.

Первый прецедент по выходу из ЕС случился летом 2016 года, когда 51,9 процентов населения Великобритании проголосовали на референдуме за выход их страны из Евросоюза.

История и перспективы европейской интеграции, а также отношение европейцев к будущему Евросоюза – в инфографике Sputnik.