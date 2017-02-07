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Европейский союз: 25 лет со дня основания
07.02.2017 20:13 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
На начало 2017 года странами-членами Евросоюза являются 28 государств. Кандидатами на вступление в ЕС остаются Сербия, Черногория, Албания, Македония и Турция. Заявку подала также Босния и Герцеговина.
Первый прецедент по выходу из ЕС случился летом 2016 года, когда 51,9 процентов населения Великобритании проголосовали на референдуме за выход их страны из Евросоюза.
История и перспективы европейской интеграции, а также отношение европейцев к будущему Евросоюза – в инфографике Sputnik.
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25 лет назад, 7 февраля 1992 года, в Нидерландах 12 европейских государств подписали Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому Союзу.
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