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Европейский союз: 25 лет со дня основания

07.02.2017 20:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Европейский союз: 25 лет со дня основания
© Sputnik / Виктор Толочко
25 лет ЕС: станет ли Евросоюз самостоятельным игроком?
Документ, подписанный в Маастрихте, предусматривал введение евро в качестве общей валюты, общие для Европы принципы в экономике, социальной политике, сфере международных отношений и безопасности. Соглашение официально оформило создание Европейского союза и заложило основу его политической структуры.

На начало 2017 года странами-членами Евросоюза являются 28 государств. Кандидатами на вступление в ЕС остаются Сербия, Черногория, Албания, Македония и Турция. Заявку подала также Босния и Герцеговина.

Первый прецедент по выходу из ЕС случился летом 2016 года, когда 51,9 процентов населения Великобритании проголосовали на референдуме за выход их страны из Евросоюза.

История и перспективы европейской интеграции, а также отношение европейцев к будущему Евросоюза – в инфографике Sputnik.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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25 лет назад, 7 февраля 1992 года, в Нидерландах 12 европейских государств подписали Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому Союзу.

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