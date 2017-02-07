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"Похож на галактику". Олег Новицкий сфотографировал ночной Минск из космоса
Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий в своем
«Спешу обрадовать земляков! Наконец-то сегодня удалось сделать фото ночного Минска!» — написал Новицкий.
«Спасибо огромное! Это же мой город», — написал один из подписчиков.
Одним вид ночного Минска из космоса напомнил паутинку, другим — одуванчик и даже галактику.
В комментариях и много заказов — сфотографировать Саудовскую Аравию, Ташкент, Краснодар, Гродно...
Олег Новицкий — уроженец Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». На МКС космонавт
Аккаунт в Instagram космонавт завел несколько недель назад, чтобы, как он сообщил в своем видеообращении к подписчикам, рассказывать о жизни экипажа. Сейчас у Новицкого уже 10,5 тысяч подписчиков.
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"Спешу обрадовать земляков! Наконец-то сегодня удалось сделать фото ночного Минска!" - написал Новицкий.
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