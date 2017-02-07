Между Белорусской федерацией футбола и Федерацией футбола Новой Зеландии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных, сообщает официальный сайт АБФФ.



Фото: abff.by

Поединок состоится 12 июня в Беларуси. Точное время и место проведения матча будут опубликованы позднее.

Сборная Новой Зеландии в квалификации к чемпионату мира 2018 года лидирует в своей группе и традиционно является фаворитом на попадание в плей-офф от Океании.

Благодаря победе на Кубке наций ОФК новозеландцы примут участие в Кубке Конфедераций-2017, который пройдет в России.

Сейчас сборная Новой Зеландии занимает 109-ю строку в рейтинге ФИФА.

В официальных и товарищеских играх национальные сборные ранее не встречались. А вот на Олимпиаде-2012 благодаря голу Дмитрия Баги белорусы победили новозеландцев — 1:0.

Сборная Беларуси по-прежнему остается без главного тренера. Александр Хацкевич в начале декабря 2016-го года был уволен . С тех пор эта должность остается вакантной, АБФФ ведет переговоры с кандидатами и пока не определилась с выбором.

Ближайший матч квалификации чемпионата мира-2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, а 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.