﻿ Сборная Беларуси по футболу примет у себя Новую Зеландию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сборная Беларуси по футболу примет у себя Новую Зеландию

08.02.2017 00:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Между Белорусской федерацией футбола и Федерацией футбола Новой Зеландии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных, сообщает официальный сайт АБФФ.


Фото: abff.by

Поединок состоится 12 июня в Беларуси. Точное время и место проведения матча будут опубликованы позднее.

Сборная Новой Зеландии в квалификации к чемпионату мира 2018 года лидирует в своей группе и традиционно является фаворитом на попадание в плей-офф от Океании.

Благодаря победе на Кубке наций ОФК новозеландцы примут участие в Кубке Конфедераций-2017, который пройдет в России.

Сейчас сборная Новой Зеландии занимает 109-ю строку в рейтинге ФИФА.

В официальных и товарищеских играх национальные сборные ранее не встречались. А вот на Олимпиаде-2012 благодаря голу Дмитрия Баги белорусы победили новозеландцев — 1:0.

Сборная Беларуси по-прежнему остается без главного тренера. Александр Хацкевич в начале декабря 2016-го года был уволен. С тех пор эта должность остается вакантной, АБФФ ведет переговоры с кандидатами и пока не определилась с выбором.

Ближайший матч квалификации чемпионата мира-2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, а 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между Белорусской федерацией футбола и Федерацией футбола Новой Зеландии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Молодежный чемпионат Европы по гребле пройдет в Бресте осенью 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика