Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов, который покинул этот клуб в сентябре и с тех пор остается без работы, в беседе с корреспондентом « Прессбола » рассказал, что готов вновь рассмотреть вариант с приходом на пост главного тренера сборной Беларуси.



Олег Кононов. Фото: fckrasnodar.ru

В январе Олег Кононов говорил , что Белорусская федерация футбола обращалась к нему с предложением, но он на тот момент вел переговоры с одним из клубов, а вариант совмещения постов в АФББ не допускают. Но сейчас ситуация изменилась, и специалист готов рассмотреть предложение о работе в сборной.

— Как ваши переговоры с клубом?

— Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не раньше лета.

— Значит ли это, что работа в сборной Беларуси теперь вам интересна?

— Да, в связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть этот вариант. Сборная — дело очень серьезное, ответственное, требующее обсуждения с руководством федерации многих вопросов.



Олег Кононов. Фото: rfpl.org

Олег Кононов руководил «Краснодаром» с 11 августа 2013 года до 13 сентября 2016-го. Под его началом команда дошла до финала Кубка России-2013/2014, завоевала бронзу чемпионата России-2014/2015, трижды вышла в групповой этап Лиги Европы и однажды, в сезоне-2015/2016, пробилась в стадию 1/16 финала этого турнира. Всего с Олегом Кононовым у руля «горожане» сыграли 131 официальный матч, в которых одержали 72 победы (55% от общего числа игр), 31 раз сыграли вничью и 28 раз проиграли.

Уроженец Курска Олег Кононов большую часть игровой футбольной карьеры провел в белорусских клубах, в Беларуси же начал и свой тренерский путь, работая в минских «Торпедо» (2000−2002) и «Локомотиве» (2003). Затем трудился в украинском «Металлурге» из Запорожья (2004), молдавском «Шерифе» (2005−2008), украинских «Карпатах» из Львова (2008−2011) и «Севастополе» (2012−2013). 11 августа 2013 года Олег Кононов занял пост старшего тренера российского «Краснодара», подписав с клубом трехлетнее соглашение. А в середине ноября получил российское гражданство, чтобы избавить клуб от необходимости уплаты 5 миллионов российских рублей в качестве налога за иностранного главного тренера. После получения гражданства России Кононов был назначен главным тренером.

Сборная Беларуси остается без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич. АБФФ ведет переговоры с кандидатами и пока не определилась с выбором. Один из них, россиянин Николай Писарев, накануне возглавил нижегородский клуб «Олимпиец» из 3-го по рангу дивизиона чемпионата России.

Ближайший матч квалификации чемпионата мира-2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют товарищеский поединок с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.