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Белорусы не спешат платить по "письмам счастья": сбор внес только каждый десятый тунеядец

08.02.2017 07:57 — Разное | Tut.by  
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Налоговики направили около 470 тысяч извещений на уплату сбора на тунеядство. При этом оплатил сбор примерно каждый десятый — 44,5 тысячи человек. По данным на 7 февраля, тунеядцы пополнили бюджет на 13,4 миллиона рублей, сообщается на сайте МНС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В налоговой напомнили, что уплатить сбор нужно до 20 февраля. Те, кто считает, что попал в тунеядцы по ошибке, могут «предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора».

Напомним, власти должны были направить «письма счастья» до 20 января.

Кроме того, те, кто получил извещение на уплату налога на тунеядство, могут обратиться в местный Совет депутатов или исполком с заявлением на освобождение от уплаты сбора за 2015 год из-за трудной жизненной ситуации, уточнили в МНС.

— Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей, — пояснили в налоговой.

Ранее власти прогнозировали, что под действие декрета о тунеядстве могут попасть около 400 тысяч белорусов.

 
 
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По последним данным, тунеядцы пополнили бюджет на 13,4 миллиона рублей.

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