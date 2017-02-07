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В чемпионате Гондураса фанат выбежал на поле и забил решающий гол вместе с футболистом

08.02.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Курьезный случай произошел в чемпионате Гондураса между командами «Олимпия» и «Готагуа».

Гости до третьей добавленной минуты вели в счете, когда игрок «Олимпии» Рохас сильным ударом забил гол и вырвал ничью для команды.

Однако один из фанатов выбежал на поле и в этот момент вместе с игроком своей команды забил в ворота «Готагуа»! Арбитр решил засчитать гол несмотря на апелляции футболистов.

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Курьезный случай произошел в чемпионате Гондураса между командами "Олимпия" и Готагуа ".

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