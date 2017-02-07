Курьезный случай произошел в чемпионате Гондураса между командами «Олимпия» и «Готагуа».

Гости до третьей добавленной минуты вели в счете, когда игрок «Олимпии» Рохас сильным ударом забил гол и вырвал ничью для команды.

Gol de aficionado de Olimpia-Motagua le da la vuelta al mundo https://t.co/F8e46Fl7QQ pic.twitter.com/bB1hOnZg82 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 7, 2017

Однако один из фанатов выбежал на поле и в этот момент вместе с игроком своей команды забил в ворота «Готагуа»! Арбитр решил засчитать гол несмотря на апелляции футболистов.

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