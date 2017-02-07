Шведская «Фрелунда» из Гетеборга второй год подряд выиграла хоккейную Лигу чемпионов. Причем скандинавский клуб играл в финале турнира третий год подряд.



Фото: championshockeyleague.net

На сей раз финальный поединок состоялся в Гетеборге, соперником «Фрелунды» была чешская «Спарта» из Праги, впервые пробившаяся в решающий раунд. За матчем на арене «Фрелундаборгс Исстадион» наблюдали 6044 зрителя.

«Фрелунда» — «Спарта» — 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Цингел (Калина, Кудрна, 2.30), 1:1 — Уэллман (Сундстрем, Томмернес, 7.46), 1:2 — Врана (Глинка, 10.42), 2:2 — Й. Лундквист (Томмернес, Олофссон, 12.06), 3:2 — Уэллман (Олофссон, Донован, 27.27), 3:3 — Климек (Шврчек, Пех, 46.15), 4:3 — Ласу (Россели-Ульсен, Донован, 61.27).

Броски: 35−36.

Штраф: 4−41.

Вратари: Густафссон (91,67% отраженных бросков) — Пепперле (88,57% отраженных бросков).

Пражане дважды вели в счете в первом периоде, однако напрочь провалили второй. Правда легко отделались, пропустив на этом отрезке всего 1 гол. В третьем периоде «Спарта» преобразилась и сумела перевести игру в овертайм, который проходил в формате «3 на 3» и продлился всего 87 секунд.

Таким образом «Фрелунда», ставшая обладателем трофея, потерпела в плей-офф лишь одно поражение, и случилось оно на стадии 1/16 финала 4 октября 2016 года на льду «Чижовка-Арены» в Минске, где шведский клуб был бит минской «Юностью» — 3:2. Правда, 11 октября в Гетеборге «Фрелунда» взяла убедительный реванш — 5:0 и вышла в следующий раунд.

Больше «Фрелунда» в плей-офф не проигрывала. В 1/8 финала гетеборжцы победили «Айсберен» (Берлин, Германия) — 6:1, 4:1, в ¼ финала — «Линчепинг» (Линчепинг, Швеция) — 4:0, 5:2, в ½ финала — «Фрибур-Готтерон» (Фрибур, Швейцария) — 5:1, 4:0. Ну и в финале одолели чешскую «Спарту» из Праги — 4:3 ОТ.

На предварительном этапе Лиги чемпионов «Фрелунда» заняла первое место в своей группе, опередив германский «Вольфсбург» (2:1, 2:3) и чешское «Динамо» из Пардубице (2:3 Б, 5:2).

Это был третий розыгрыш возрожденной Лиги чемпионов. В 2015 году трофей выиграл шведский «Лулео», в финале в родном городе обыгравший «Фрелунду» — 4:2. В 2016 году «Фрелунда» в решающем поединке в финском Оулу победила местный «Кярпят» — 2:1.