В День всех Влюбленных в Минске состоится уже традиционный для поклонников концерт группы J:Морс, на котором музыканты исполнят как "раритетные" хиты, так и совсем новые песни.

Лидер J:Mors Владимир Пугач рассказал ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву о дополнительном информационном поводе предстоящего концерта.Как известно, совсем скоро вступает в силу указ о безвизовом въезде в Беларусь сроком на 5 дней для граждан 80-ти стран, и музыканты решили связать эти два события с помощью музыки.

"безвизовый въезд — это хорошо, это говорит о том, что Беларусь становится более модной и открытой. Беларусь очень красивая страна. Я обожаю ходить на байдарках летом и видеть все эти красоты. И всегда большая жалость, что никто этого не видит, потому что экотуризм в Беларуси мог бы стать крутой фишкой", — сказал музыкант.

По словам Владимира Пугача, безвизовые концерты в последнее время становятся все более модными для белорусов. Но обычно происходит наоборот, когда люди уезжают на концерты.



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"А мы сделали безвизовый концерт, когда люди будут приезжать к нам в Беларусь. Мы сделали 10 афиш на 10-ти разных языках, там китайский, арабский, английский, немецкий, французский и прочие и распространили их в сетях. Я знаю, что есть люди, которые слушают нас в Бразилии, Японии, Китае", — рассказал фронтмен J:Mors.

Предстоящий концерт называется "Близко" в честь новой песни группы и, по словам Владимира Пугача, будет очень сильно отличаться от всех концертов, которые группа ранее играла на 14 февраля.

"Мы раскопали совсем старые песни, о которых забыли, что они у нас даже есть, разучили их заново, переработали, придали современное звучание, самим пока нравится. Будут звучать и совсем новые песни. Мы сейчас пишем новую пластинку, релиз которой отложим на осень", — отметил Пугач.

Музыкант также рассказал о том, что вот-вот выйдет в свет изданный на DVD совместный проект группы J:Морс и Президентского оркестра Республики Беларусь.

"Это было безумно интересно. Было ощущение, что поешь на лодке в огромном океане и слышишь собственный голос песни по-другому — не изнутри, а извне. Это несравнимо ни с чем, что мы делали раньше. У нас уже есть наработки, и в этом году, может быть, сыграем несколько еще несколько совместных программ в Беларуси", — сказал Пугач.

Беседу с лидером группы J:Морс Владимиром Пугачем о концерте в День всех влюбленных и новом альбоме слушайте на радио Sputnik Беларусь.