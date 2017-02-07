Как выяснили корреспонденты Sputnik Кыргызстан в результате опроса, жители республики о Беларуси в основном мыслят шаблонно. И большинство сразу вспомнили президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом сообщается, что многие жители Кыргызстана уверены, что в их стране уровень жизни ниже, чем в Беларуси.

Однако выяснилось, что многие респонденты не интересовались Беларусью и знают о нашей стране не очень много.