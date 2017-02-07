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Опрос: президент Лукашенко популярен в Кыргызстане

08.02.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как выяснили корреспонденты Sputnik Кыргызстан в результате опроса, жители республики о Беларуси в основном мыслят шаблонно. И большинство сразу вспомнили президента Беларуси Александра Лукашенко.

Опрос: президент Лукашенко популярен в Кыргызстане
© Sputnik.
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При этом сообщается, что многие жители Кыргызстана уверены, что в их стране уровень жизни ниже, чем в Беларуси.

Однако выяснилось, что многие респонденты не интересовались Беларусью и знают о нашей стране не очень много.

 
 
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Беларусь у жителей Кыргызстана прежде всего ассоциируется с картофелем и президентом Александром Лукашенко. Смотрите на видео, что знают кыргызстанцы о Беларуси.

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