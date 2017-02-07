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Опрос: президент Лукашенко популярен в Кыргызстане
08.02.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Как выяснили корреспонденты
При этом сообщается, что многие жители Кыргызстана уверены, что в их стране уровень жизни ниже, чем в Беларуси.
Однако выяснилось, что многие респонденты не интересовались Беларусью и знают о нашей стране не очень много.
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Беларусь у жителей Кыргызстана прежде всего ассоциируется с картофелем и президентом Александром Лукашенко. Смотрите на видео, что знают кыргызстанцы о Беларуси.
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