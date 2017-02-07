Анастасия Сорокина — одна из ярких участниц проекта «Леди Босс — 2016» и директор « Школы шахмат » для детей от 3 до 12 лет. Анастасия отличается и от привычного для нас образа учителя — слишком много в нашей героине энергии, динамики, яркости, и от стереотипного восприятия спортсмена — Анастасия много читает, с ней интересно разговаривать обо всем, и от «стандартной бизнес-леди» — Настя занимается делом жизни, которое появилось буквально с пеленок.

Что значит расти в шахматной семье, как справляться с поражениями, трудно ли найти сильного мужчину для сильной женщины и воспитать счастливого ребенка — в нашем разговоре.





— Анастасия, вы из семьи шахматистов, и первые турниры в вашей жизни появились еще в детстве. А помните досадное детское поражение и то, как с ним справились?

— Да, семья, по сути, предопределила то, чем я буду заниматься. Правда, мой дядя, известный шахматный гроссмейстер, совсем не одобрял выбранной мной нелегкой стези шахматистки. Но это не помешало мне стать восьмикратной чемпионкой Беларуси по шахматам среди девушек, выступить на шахматной Олимпиаде в составе национальной сборной, а также получить звание международного мастера. (Улыбается.)

Научилась играть я в 5 лет, а в 7 уже начала обыгрывать мальчишек гораздо старше себя! Но, конечно же, были и поражения — и до слез, до бессонных ночей! Раскрою секрет: и не только в детстве! Помню, как меня не могла успокоить вся наша бравая сборная Беларуси после обидного поражения в последней партии на «Олимпиаде»! Одним ходом, одной невыигранной партией я потеряла свою детскую мечту стать гроссмейстером! Тогда мне казалось, что это конец света, а сейчас понимаю — очень хорошо, что так сложилось! После этого я окончательно ушла из профессиональных шахмат и занялась тренерской и судейской карьерой! О чем сейчас ни минуты не сожалею!

— Какие качества характера дают шахматы?

— Шахматы — моё всё! Они научили меня никогда не сдаваться, научили дружить, помогать и сочувствовать. Четко идти к цели и побеждать! Научили достойно принимать поражения… Ведь в жизни все, как в шахматной партии: мало достичь преимущества, надо его удержать и приумножить! Мыслить самостоятельно, принимать решения, обдумывать все возможные варианты — все то, чему учат шахматы и за что я им премного благодарна.





— Знаю, что вам довелось поработать в Австралии — как появилась возможность уехать в такую далекую страну?

— Австралия была моей детской мечтой! Перед первым чемпионатом мира в Германии (в категории «до 12 лет»), дядя-гроссмейстер подарил мне игрушечную коалу, которую привез из далекой Австралии! Коала стала моим талисманом, она сопровождала меня на каждой партии. Надо отметить, это был первый шахматный чемпионат мира для суверенной Беларуси, после распада СССР, и, конечно же, каждый результат был важен. Последнюю партию мне надо было играть с очень сильной девочкой из Англии, в случае победы я вошла бы в тройку призеров, если б была «ничья» — могла рассчитывать на олимпийскую пятерку, проигрыш я не рассматривала вообще! И вот вечером я обнаружила, что мой талисман пропал! И тогда я загадала: когда вырасту, обязательно поеду в Австралию и куплю себе настоящую коалу! Я выросла, но от детского обещания, данного себе когда-то, не отказалась! И в 2003 году я ступила на зеленый континент! Меня пригласили поработать там тренером по шахматам. Это был очень хороший тренерский опыт, который в дальнейшем очень пригодился мне в разработке идей и программ для моей «Школы шахмат»! А ту партию с англичанкой я сыграла вничью и заняла 5-е место! В подтверждение до сих пор храню дома кубок!

— А были моменты, когда хотелось взять паузу в карьере или вовсе точку поставить?

— Это очень печальная история… У меня был детский друг Карен Асрян, гроссмейстер из Армении. Мы с ним ровесники, знали друг друга с того первого чемпионата мира в Германии в далеком 1992… Все детские чемпионаты мира, а позже и «Олимпиады» мы играли вместе! И вот в возрасте 27 лет он ехал за рулем в Ереванский шахматный клуб и не доехал всего сто метров… У него случился геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг).

Я не помню, чтобы он когда-либо болел даже простудой! Настолько позитивный и светлый человек, он всегда улыбался! Добрый, честный, надежный!..

Я узнала эту ужасную новость из интернета. В тот момент в этом почему-то обвинила шахматы — стрессы, нагрузки, постоянные перелеты… Не хотела ни вникать, ни разбираться, просто решила, что больше не хочу знать ничего и никого, связанного с шахматами!.. Я очень тяжело переживала потерю такого молодого, талантливого человека, моего друга, у которого было столько всего впереди!

Сказать, что я преодолела этот момент, будет неправдой. Когда уходят люди — друзья, родные, это бесконечная боль, которая остается с тобой навсегда! Да, время притупляет всё, лечит… Но это не забывается никогда.

— Анастасия, думаю, знаете, сколько стереотипов витает вокруг женщин в бизнесе. Если девушка успешна, то обязательно «бизнес мужчина подарил» или «папа профинансировал». Расскажите, как началось ваше дело и какие трудности пришлось преодолеть.

— Когда кто-то узнает, что я жила в Австралии, всегда первый вопрос — «замуж туда уехала»? (Смеется.)

Но свою историю про Австралию я уже рассказала, а вот история открытия «Школы шахмат» в Минске очень забавная!

Четыре года назад мне позвонил мой приятель и попросил подсказать тренера для 3-летнего малыша. Я обзвонила всех своих знакомых тренеров и услышала лишь один ответ: «Пусть попробуют после 5 лет, пока что очень рано!». А поскольку на тот момент моей дочке было почти 4 и я видела скорость, с которой она развивается, схватывает информацию, интересуется всем вокруг, я была абсолютно не согласна с тем, что шахматы в 3−4 года — это рано! Но на тот момент я занималась только судейской карьерой в ФИДЕ (международная федерация шахмат) и сама снова тренировать совершенно не планировала. Но надо знать моего приятеля — так просто отделаться от него не удалось, за что ему огромное спасибо! Я вообще верю, что каждый человек, каждый период в нашей жизни не случаен! И вот тем знаковым человеком в тот момент моей жизни, оказался именно он!

«Никто не может моего сына тренировать, потренируй ты! Давай школу шахматную откроем, что надо для этого?» — спросил приятель.

И я тогда формально, чтобы просто отстал от меня, сказала, что нужен информационный ресурс — сайт! Сказала и забыла. А через несколько месяцев у меня зазвонил телефон: «Ваш сайт готов, посмотрите, что поправить, что добавить». Вот так все и началось!





Потом была аренда маленького кабинетика на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам, тогда я тренировала сама и моя школа насчитывала 30 учеников (включая сына того самого приятеля!).

Сейчас в нашей школе работает 5 педагогов и занимается более 300 юных шахматистов!

С этого учебного года благодаря неоценимой поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь мы переехали в самый центр города, в здание, пропитанное духом спорта (СОК «Олимпийский). Мы растем, про нас узнают, нас поддерживают! У нас появились просторные кабинеты, самый современный шахматный инвентарь, компьютерная техника и новейшие обучающие шахматные программы. На сегодняшних площадях мы уже проводим крупные республиканские турниры для самых юных шахматистов. Очень приятно, что сегодня в нашей стране шахматы переживают вторую молодость, а благодаря поддержке руководства Министерства спорта и туризма и НОК Беларуси создаются великолепные условия для подготовки будущих шахматных чемпионов.

— Вы работаете с детьми — это абсолютная непосредственность и неусидчивость, кстати, тоже. А ведь для шахмат нужна концентрация внимания и способность «высиживать» многочасовые партии. Как справляетесь?

— Работа с детьми сложная и легкая одновременно! Надо любить детей, надо любить то, чем ты занимаешься, и тогда не будет сложностей! Конечно, шахматы не футбол, и на начальном этапе заинтересовать ребенка, казалось бы, не так просто. Но «Школа шахмат» работает по индивидуально разработанным программам, для каждой возрастной группы. Все занятия проходят в игровой форме, и, как говорится, без напряга. Детки уходят домой довольные и счастливые - с новыми приобретенными знаниями, умениями и друзьями! Самое важное для меня в моей школе — это коллектив! У нас в «Школе шахмат» работают замечательные люди, настоящие профессионалы своего дела, которые знают и любят свою работу! У нас очень домашняя атмосфера, поэтому часто слышу приятные слова от родителей — дети с удовольствием бегут на занятия! Ведь шахматы — это действительно очень сильное подспорье для личностного развития ребенка.





— Что самое радостное в вашем деле?

— Теплые слова родителей и радость детей — самая большая благодарность для меня и для нашей школы! Каждый ученик, каждый маленький спортсмен и его дальнейший жизненный путь важен для меня. Я стараюсь следить за результатами всех наших малышей и вместе с ними переживаю как радость победы, так и горесть поражения!

Несколько лет назад у меня занимался мальчик, который жил в Италии и приезжал к бабушке с дедушкой погостить. Тогда я еще вела занятия сама, и мы очень с ним сдружились! Ему было 5 лет, и он собирался идти в школу. Надо сказать, мальчишка был очень талантливый, но непоседа каких еще поискать! И вот близились летние каникулы, и он должен был уезжать обратно в Италию. Так получилось, что я уехала на судейство чемпионата мира в Батуми и пропустила нашу последнюю тренировку. А мой Альберт пришел нарядный, с цветами, хотел со мной попрощаться… До сих пор с грустью думаю о той несостоявшейся встрече! Но я надеюсь, что мы еще обязательно увидимся! И может, даже на каком-нибудь престижном шахматном турнире!

А еще 26 января у меня был день рождения, и ученица нашей школы, наша звездочка Лизочка Лешкевич выиграла последнюю решающую партию на международном шахматном турнире в Орше, заняла первое место! Это был лучший подарок в этот день для меня!

— Расскажи о такой вехе вашей жизни, как «Леди Босс». Признайтесь: разошлись ожидания «как это будет» и то, что получили по факту?

— Прошло чуть меньше года с начала увлекательного путешествия в моей жизни — проекта «Леди Босс — 2016»! Рассказать в двух словах о проекте — это не сказать ничего. Три сложных, но незабываемых месяца! 90 дней увлекательной борьбы (прежде всего с самой собой), сотни интереснейших встреч! Когда шла на проект, о победе не думала, но в процессе очень увлеклась, и, конечно же, очень хотела выиграть! Я же спортсменка, побеждать всегда во всем и везде, вот она, шахматная сторона характера! Я считаю, что проект «Леди Босс» — проект победителей. Самая главная победа — над собой, отбросить страхи, стереотипы, раскрыться в новых, ранее неведомых тебе задачах и образах!

Для меня самое важное в проекте — люди, которые были в нем! Новые осуществленные возможности и идеи, которые открылись передо мной во время проекта и продолжают открываться и сейчас! Вот что для меня проект «Леди Босс»!

— Анастасия, вы не только бизнес-леди, но и мама — мы видели вашу дочку, которая поддерживала вас на этапах. Расскажите, пожалуйста, о принципах воспитания малышки!

— Самый главный принцип как в воспитании моей дочки, так и в общении с другими детьми — они такие же личности, как и мы, взрослые! Со своими желаниями, характерами, настроениями. Не надо подстраивать свою жизнь под жизнь ребенка! Мы нужны как проводники, как лучшие друзья, чтобы поддержать и подсказать. И все. Они вырастут и пойдут своим путем, надо уметь их отпускать и не подчинять свою жизнь приоритетам ребенка. Дать максимум возможностей для образования, самореализации, а дальше пусть сами выбирают свой путь. Ну и любить детей, просто любить! Это главное.





— Трудно сильной женщине встретить мужчину, который будет еще сильнее?

— Тут нужно задаться вопросом: а кто такой сильный мужчина? Мужчина, который сильнее финансово? Или мужчина, который статуснее — сильнее тебя?

В моем понимании сильный мужчина — это тот, кто не боится показать свою любовь к тебе — поступками, а не словами ее проявляет. Помогает и поддерживает тебя в твоих идеях и начинаниях. Вот это и есть мой самый сильный и самый лучший мужчина!

— Настя, расскажите про самый трудный шахматный турнир своей жизни, который закончился победой.

— Мой самый главный турнир — под названием «жизнь еще идет»! Я радуюсь каждому дню, каждой встрече с моими друзьями, новыми людьми! Думаю постоянно, что могу я сделать еще, чтобы шахматы набирали обороты, чтобы люди в мире узнавали больше про мою любимую синеокую Беларусь и про мой любимый Минск! Каждый день я продолжаю эту партию и верю, что этот турнир обязательно закончится красивой и эффектной победой!