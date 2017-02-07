Строительство административно-делового центра на месте Дома быта в Могилеве планируют завершить к середине 2018 года. В его состав также войдет паркинг на 285 машино-мест, каркас которого уже построен.





Центр общей площадью около 32 тыс. кв. м будет представлять собой комплекс, состоящий из многоэтажного офисного здания с гостиницей, спа-салоном, казино и спортивным залом, и из торгового блока с магазинами, кинозалами, детским комплексом, рестораном и ателье услуг.

Деловой центр оснастят скоростными лифтами и эскалаторами, а также устройствами для посещения инвалидами-колясочниками. Проект предусматривает наличие двух внутренних световых двориков со стеклянной крышей — атриумов.

Большое внимание при реализации проекта будет уделено благоустройству прилегающей территории комплекса. Обсуждается возможность строительства плоскостных (пешеходных) цветомузыкальных фонтанов.

Разработкой проекта административно-делового центра с паркингом и благоустройством прилегающей территории занимался авторский коллектив ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». Строит его частное предприятие «Шафаг 88».