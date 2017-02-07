Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. Ну, а мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

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— Я — мама двух очаровательных девочек Кати и Арины. Со старшей дочерью Катей (ей 7 лет), у меня совсем не ладятся отношения. Арина, ей 3 года, — другая, в отношениях с ней все нормально, но между ними всегда конфликты.

Я понимаю, что корень моей проблемы в отношениях со старшей дочерью лежит в моем детстве. У меня были ужасные отношения с отцом. Он пил, кричал, ругался не по делу, а только потому, что ему нужно было на кого-то покричать, и этот кто-то очень часто была я. Он напьется, покричит, ляжет спать, утром стоит на коленях и просит прощения — и так много-много раз, и этому не было конца… Он часто бил маму, я пыталась ее защитить, и сама попадала под удар. Мне было всегда жутко и неприятно идти домой, хотелось подольше побыть в школе на улице, и я благодарна судьбе, что не попала под влияние дурных компаний. У меня была одна лучшая подруга, с которой мы проводили вместе время. Летом на каникулах я «пряталась» у бабушки в деревне, несмотря на то, что там было много работы, мне не хотелось возвращаться домой, почти каждые выходные я ездила в деревню.

В 23 года я вышла замуж за прекрасного любящего мужчину, уехала из родительского дома.

Когда Катя родилась, я подрабатывала на дому. Естественно, были недосып и усталость. Именно эти факторы, как я думаю, с течением времени и сказались негативно на моих отношениях с дочерью. Начали «вылезать» мои глубоко спрятанные в детстве злость, раздражительность, нервозность. Я понимаю, что была неправа, мне нужно было бросить работу и всю себя посвятить воспитанию дочки, потому что, выспавшись и отдохнув, я спокойно и терпеливо отношусь к ее капризам и слезам до самой ночи, но теперь я не знаю, как все исправить.

Поначалу все было просто: малышка много спала, в это время я работала, и я все успевала — и погулять на улице с ней, и поиграть дома. Мне очень помогала свекровь, с которой мы вместе живем.

Когда Катя была еще маленькой, я боялась оставить ее одну в комнате даже на 1 минуту (я была запугана всякими рассказами о детских переломах, проглатывании мелких предметов, сотрясении и т.д.), мы вместе готовили на кухне, вместе ходили в туалет и в ванную, я избаловала ее постоянными присутствием, и в итоге даже в 2 года она не хотела играть одна.

Начались сплошные проблемы. В сад она ходила мало, очень часто и сильно болела. Она отказалась от дневного сна, это отражалось на ее психологическом состоянии. Я могла три часа лежать с ней в кровати, мы перечитывали кучу книг, лежали, я пела песни, и все равно она не засыпала. К вечеру, естественно, она очень сильно уставала, начинались капризы, слезы. Вечером, когда свекровь приходила с работы, она с ней играла, я работала, но невыспавшийся ребенок, естественно, тянулся к маме. И это был замкнутый круг: я не успевала работать ни днем, ни вечером, в итоге я стала часто раздражаться на ее капризы, слезы, часто кричать. Она не слушалась, делала назло и тоже училась от меня крику.

Трехлетний кризис проходил очень остро. Например, мы одеваемся на улицу, я начинаю ей помогать, она злится: «сама». Я стою, жду, у нее не получается, она плачет, я пытаюсь помочь, она отталкивает меня и продолжает плакать и кричать «Я сама». Я объясняла: «Нужно успокоиться, и все у тебя получится». Слезы не прекращались, замок не застегивался, в итоге я начинаю ее подгонять, потому что мы уже опаздываем на завтрак в детский сад. И так с каждым, казалось бы, простым делом — просыпалась она долго, ела она долго, плохо, смотрела по сторонам, отвлекалась, из туалета ее нужно было просить выйти…

Типичная ситуация на улице — мы гуляем 1,5 часа, я вижу, что она устала, зову ее домой, уговариваю, она просит остаться, потому что пришло много детей на площадку, мы остаемся, через полчаса снова зову ее домой — она в слезы.

Часто она плакала оттого, что я делала то, что она хотела сделать сама. Например, мы идем на прогулку, она в подъезде катит велосипед, я прохожу вперед, открываю дверь. Она кричит и плачет: «Я хотела сама первая». Я ее успокаиваю, закрываю дверь, она нажимает сама кнопку, мы выходим. В следующий раз эту ситуацию предотвращаю, но она все равно находит причину, чтобы расплакаться, например, на улице.

Другая ситуация — мы в хорошем настроении пришли в садик, она видит чужой велосипед и начинает плакать: «Я хотела на велосипеде приехать». И я ее не могу успокоить, отвлечь, пока она не выбьется из сил и сама не перестанет плакать.

Вечером забираю ее из сада, идем гулять на площадку, там нет детей, она плачет: «А я хотела погулять с Настей». Я старалась ее успокаивать, спокойно объяснять причину, но все равно она шла домой после прогулки в слезах.

Мой недосып сказывался — если утром и днем (когда она дома была, к примеру, болела) я держала себя в руках, то к концу дня я уже не могла так спокойно терпеть эти слезы, кричала, раздражалась, била по попе.

Типичная ситуация дома: я сажусь за компьютер работать, а она тащит меня играть, я с ней поиграю и ухожу, она снова бежит за мной и стонет, упрашивает быть с ней всегда. Я старалась ей спокойно объяснить: «Маме нужно поработать, а ты поиграй». В итоге я могла поработать только тогда, когда она смотрела мультики (дольше 30 минут я за один раз не разрешаю) и один-два часа, когда свекровь приходила с работы и дочь была еще в хорошем настроении.

После рождения Арины ко всем капризам присоединилась ревность.

Сейчас Кате 7 лет, она ходит в первый класс. Выросли и проблемы.

Дети часто дерутся. Даже два одинаковых стульчика могут не поделить. Катя выступает в роли жертвы Арины. Арина ее бьет, Катя плачет, а мне даже ее утешить не хочется, т.к. я вижу, что она сама вызвала конфликт. Я стараюсь не принимать ничью сторону. Если я не видела ссору, а они бегут ко мне, я выслушиваю обеих и говорю: «Играйте дружно», объясняю каждой, что нужно для спокойного решения проблемы. К примеру, у каждой есть любимая игрушка для сна. Арина не трогает Катиного медвежонка, а вот Катя иногда втихую берет Аринину кошку, Арина у нее отбирает, бьет, Катя плачет. Я объясняю Кате: «Ты вежливо попроси сначала», Арине: «Не бей сестру, поделись». Но конфликты повторяются, повод находится любой и каждый день новый или все тот же.

Я понимаю, что Катя уже самостоятельно может справляться со всеми нужными делами, и жду до последнего, пока она сделает, что нужно. Но время бежит, и мне приходится говорить «сделай уроки», «пойдем покушаем», «иди почисти зубы, умойся», она не делает это, занимается своими играми, я еще несколько раз напоминаю про дела, она рычит, злится, начинает плакать, кричать. Я понимаю ее протест, она хочет сама захотеть и сама сделать, но как это сделать, если она сама не чувствует времени, а домашнее задание нужно успеть сделать сегодня, а уже 8 часов вечера, и скоро пора ложиться спать.

И вот так у Кати вошло в привычку не делать того, что я прошу, что сделать нужно. Все время плакать, капризничать, искать повод для расстройства. А у меня вошло в привычку раздражаться на все ее капризы, я уже не могу спокойно объяснить причину, кричу на нее. Как разорвать этот замкнутый круг? Очень хочется спокойных отношений с дочками и дружных отношений между ними.

Иногда мне кажется, что Катя специально добивается моего крика. Я обращала внимание, что она за день может несколько раз провоцировать меня на крик, я терплю до последнего, объясняю спокойно, а она находит все новый и новый повод покапризничать, и через полчаса после того, как я на нее покричу, она сразу меняется, идет спокойно играть с сестрой, делать нужные и полезные дела по дому. В моменты, когда я на грани крика, я ухожу из комнаты, оставляю кричащую Катю в слезах, захожу в туалет, но она бежит за мной, стучит в дверь. Ситуация из детства клонируется — тогда отец бегал за мной. К примеру, он начинал кричать, я уходила из дома, пряталась в сарае, он бегал, находил меня и снова кричал. А теперь Катя в слезах и капризах бегает за мной, пока я на нее не покричу.

Я очень стараюсь почаще ее обнимать, гладить, говорить, что я ее люблю, уже стараюсь при Кате не хвалить Арину, т.к. она сразу ревнует. Но замкнутый круг разорвать не могу.

Комментарий психолога:

— Давайте начнем распутывать ситуацию с конца.

Вы многое попробовали в воспитании, многое осознаете, видите причины и закономерности ситуации, но не стоит ее воспринимать как замкнутый круг. Такая установка только усиливает ваше отчаяние, притягивая все новые и новые подтверждения безвыходности и отнимает веру в положительное развитие событий. Это чувствует ваш ребенок, понимает ваше недовольство, свое несоответствие вашим ожиданиям, а значит, и непринятие его, естественно, протестует и всеми силами вымогает у вас действия, дающие ему ощущение своей значимости в жизни.

Поверьте, не все, но многие проблемы детства уходят сами, так что предлагаю начать руководствоваться новым видением ситуации: «Моя семья развивается; как и у других в ней случаются сложности, но я верю в себя и своих детей, и это дает мне силы преодолевать трудности сейчас и в будущем».

Несколько представлений о Кате. Скорее всего, ваш ребенок относится к категории детей с повышенными потребностями. Это не диагноз, не вина родителя, а особая группа детей, с которыми родителям нужно искать нестандартные подходы в воспитании и давать больше, чем кому-то другому.

Такой ребенок часто требователен. Он имеет высокую планку и большую силу воли, чтобы добиться того, что ему нужно. Если родитель пропустил то, что нужно ребенку, он не успокоится, а будет требовать дальше. Порой он «вытягивает все силы». Помимо того что эти дети вкладывают во все, что делают, свою энергию, они расходуют также и энергию родителей, чем изматывают родителя. Плачут они громко, и не медлят с протестом.

Поскольку они воспринимают вещи более глубоко, эти дети способны устанавливать глубокие взаимоотношения и страдают, если эти связи разрываются. Из таких детей чаще всего вырастают энергичные личности, они никогда не бывают скучными. Его «не очень-то приласкаешь», дети с особыми потребностями не всегда принимают физический контакт. Они часто просыпаются по ночам и редко награждают родителей продолжительным дневным сном. «Ему все мало, и он совершенно непредсказуемый». Как только вы, наконец, сообразите, что же нужно вашему ребенку, он меняет свои и ваши планы.

Такими трудными детей делает не вредность или избалованность, а чаще всего их повышенная ранимость и чувствительность. А значит, им нужны от взрослого особое внимание, терпение, внутренняя эмоциональная наполненность и стабильность.

Характер некоторых сложных детей коренным образом меняется, когда они становятся старше. Активный, чувствительный, требующий много внимания может стать творческим ребенком, которому не чуждо сострадание, который много отдает другим.

Важно помнить: у каждого ребенка есть определенные потребности, которые необходимо удовлетворять. Забота о ребенке позволяет обеим сторонам (родителям и детям) в своих отношениях раскрыть все лучшее, что у них есть.

Нужно принять как должное, что у детей с повышенными запросами необычный темперамент и они требуют особого внимания. Воспринимайте ситуацию как урок, а дочь — как учителя. Она научит вас быть более сильной и чуткой, той мамой, которой вы мечтали быть. Демонстрируйте своим отношением, что вы внимательны к ее потребностям, что она сама представляет собой ценность, что она окружена теплом и доверием.

Еще один аспект вашей ситуации. У взрослых, которые в детстве испытали жестокое насилие, часто остаются душевные травмы, негативная модель воспитания их родителей и ожидание идеальности от себя как родителя и своего ребенка.

Первое приводит к тому, что они повышенно чувствительны к малейшему дискомфорту своему и своего ребенка. Они болезненно реагируют на непослушание, малейшее сопротивление или протест ребенка, все должно быть по их правилам, быстро начинают раздражаться, сердиться, манипулировать любовью к ребенку, отвергать его или изолироваться самой, а дальше испытывать за это вину.

В отношении ребенка такой родитель имеет крайние позиции воспитания, существующие одновременно: очень боясь обидеть, доставить ребенку боль, так знакомую себе самому, родитель не выставляет должные рамки и правила, а если они есть, то ребенок быстро их раздвигает, поскольку не встречает ограничений неавторитетного родителя.

Жизнь взрослого как будто поглощена ребенком. И одновременно истощенный таким положением дел и испугавшись «что же будет дальше», взрослый начинает закручивать гайки, эмоционально требовать подчинения и понимания ребенка, а ребенок, не понимая и не желая уже получать меньше, чувствует себя отверженным и нелюбимым. И ему ничего не остается как добиваться связи и любви нытьем, капризами, цепляниями, конфликтами и непослушанием, а часто и болезнями.

Здесь очень важно «подлечить своего внутреннего ребенка» и усилить роль «внутреннего родителя», чтобы поведение вашего ребенка не запускало кнопку прошлого.

В спокойном состоянии, полным сил человек может владеть своими эмоциями, но в напряженной, стрессовой ситуации он действует способом, которым запечатлели у значимых близких. И вы понимаете, что частично повторяете родительскую модель. Отсоединитесь от нее, вы — не ваш отец, вы можете поступать по-другому, учитесь новым способам.

Получив травматичный детский опыт, человек часто принимает внутреннее решение «быть совсем другим родителем», все сделать для своего ребенка и иметь идеального малыша.

Столкнувшись с реальной ситуацией и реальным ребенком со своей индивидуальностью, взрослый переживает эти несоответствия желаемым образам себя и ребенка. И вместо того чтобы меняться, гибко подстраиваться под особенности ребенка и не забывать заботиться о себе, взрослый продолжает стремиться к этим идеальным представлениям, изматывая себя и ребенка как требованиями, так и попустительством.

Я думаю, что важно в спокойном состоянии честно записать реальный психологический портрет ребенка, сильные и не очень стороны ее характера, а рядом прописать, что вы будете делать, как реагировать на условно отрицательные моменты и в каких ситуациях опираться на сильные черты.

Здесь еще хочу остановиться на необходимости учитывать возрастные особенности в своих требованиях. Это поможет избавиться от многих конфликтов. Так, ребенок 7 лет очень многое умеет делать сам, но он часто не умеет организовать себя и проконтролировать. Поэтому помогать выстраивать дела, терпеливо напоминать и поддерживать — задача родителя на всю начальную школу.

И немного о детской ревности, такой нередкой в отношениях братьев и сестер. Одним из способов ее сгладить, а порой и преодолеть, является повышение привлекательности роли старшего ребенка, за счет превышения прав над обязанностями как старшего, а также активного авторитета старшего ребенка у самих родителей. Старший первым получает что-то новое, он позже отправляется спать, может выбрать, какой мультик смотрят все, он получает кусок торта чуть больше, с ним советуются взрослые, малышу запрещают мешать старшему в делах и т.п. Эта авторитетность старшего полезна и для вашего младшего ребенка.

И в конце: не забывайте заботиться о себе в физиологическом и психологическом смысле. Отдыхайте, общайтесь с друзьями, посещайте регулярно приятные вам мероприятия, имейте хобби, вдохновляющее и восстанавливающее силы, не забывайте поддерживать романтизм отношений с мужем. Это простые, но очень действенные дела, которые восстанавливают жизненный баланс. Несмотря на обстоятельства, детям важно иметь счастливого родителя.

Людмила Синявская, психолог Центра успешных отношений . Детский психолог с опытом работы более 22 лет. Автор программы «Психологическая витаминка», тренинга уверенности «Я-Окей», психологической программы «Пяти-класс!-ник», тренинга произвольности «Семицветик».