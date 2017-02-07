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Те, кто не работал в 2015 году, должны профинансировать госрасходы до 20 февраля 2017 года.

К 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора за социальное иждивенчество в 2015 году, передает БЕЛТА .

44,5 тыс. тунеядцев уже уплатили сбор -- от них в бюджет поступило более 13,4 млн рублей.

Срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год истекает 20 февраля 2017 года.

Получившие ошибочное извещение должны предоставить документы или пояснения, доказывающие, что "тунеядский" сбор они платить не должны.

Тех, кто просрочил выплату, суд может обязать выплатить штраф либо применить административный арест. В последнем случае гражданин в обязательном порядке привлекается к общественно полезным работам.