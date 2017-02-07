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План "Погода" ввела ГАИ в ряде районов Брестской области из-за снега

08.02.2017 09:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать помощь участникам дорожного движения в сложных погодных условиях, связанных с морозами и обильными снегопадами в ряде регионов, сообщила Sputnik старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

"Самая напряженная ситуация в Брестской области. В Бресте, Брестском районе, а также в Каменецком, Пружанском, Малоритском, Кобринском и Жабинковском введен план "Погода" из-за сильного снега. Ситуация пока контролируемая, но ГАИ готова оказывать всяческую помощь участникам дорожного движения в сложных погодных условиях", — сказала Банадык.

План "Погода" ввела ГАИ в ряде районов Брестской области из-за снега
© Sputnik Алексей Мальгавко
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Она напомнила, что в таких непростых погодных условиях, отправляясь в дорогу, водителю  имеет смысл особенно тщательно проверить техническое состояние транспортного средства, убедиться в его исправности, в случае автомобилей с дизельными двигателями использовать исключительно  зимнее топливо.

"Имеет смысл проверить заряд аккумуляторной батареи, исправность системы отопления. А тем, кто отправляется на дальние расстояния, нужно обязательно иметь с собой заряженный мобильный телефон и тепло одеваться. Лишним не будет и термос с чаем", — уточнила Банадык.

В экстренной ситуации, к примеру, если автомобиль заглох или застрял в снегу, нужно звонить в 102. В случае же, если водитель заметит резкое изменение дорожных условий, вызванное снегопадом или серьезным обледенением полотна, официальный представитель УГАИ МВД рекомендовала звонить в дорожную службу по телефону 125.

В настоящее время сотрудники ГАИ обеспечивают круглосуточный мониторинг проезжей части, чтобы в случае необходимости организовать работы по экстренной ликвидации заснеженности и обледенения.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Госавтоинспекция усилила мониторинг на автодорогах региона, водителям советуют перед поездкой проверить техсостояние своего автомобиля.

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