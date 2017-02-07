МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать помощь участникам дорожного движения в сложных погодных условиях, связанных с морозами и обильными снегопадами в ряде регионов, сообщила Sputnik старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

"Самая напряженная ситуация в Брестской области. В Бресте, Брестском районе, а также в Каменецком, Пружанском, Малоритском, Кобринском и Жабинковском введен план "Погода" из-за сильного снега. Ситуация пока контролируемая, но ГАИ готова оказывать всяческую помощь участникам дорожного движения в сложных погодных условиях", — сказала Банадык.

Она напомнила, что в таких непростых погодных условиях, отправляясь в дорогу, водителю имеет смысл особенно тщательно проверить техническое состояние транспортного средства, убедиться в его исправности, в случае автомобилей с дизельными двигателями использовать исключительно зимнее топливо.

"Имеет смысл проверить заряд аккумуляторной батареи, исправность системы отопления. А тем, кто отправляется на дальние расстояния, нужно обязательно иметь с собой заряженный мобильный телефон и тепло одеваться. Лишним не будет и термос с чаем", — уточнила Банадык.

В экстренной ситуации, к примеру, если автомобиль заглох или застрял в снегу, нужно звонить в 102. В случае же, если водитель заметит резкое изменение дорожных условий, вызванное снегопадом или серьезным обледенением полотна, официальный представитель УГАИ МВД рекомендовала звонить в дорожную службу по телефону 125.

В настоящее время сотрудники ГАИ обеспечивают круглосуточный мониторинг проезжей части, чтобы в случае необходимости организовать работы по экстренной ликвидации заснеженности и обледенения.