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"Кто раздул весь костер". Брестское "Динамо" - о шуме вокруг приезда в клуб вице-чемпиона Европы

08.02.2017 10:13 — Разное | Tut.by  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук на официальном сайте клуба высказался по поводу большой информационной волны, которая поднялась вокруг вице-чемпиона Европы-2008 в составе сборной Германии Кевина Кураньи и его нахождения в тренировочном лагере белорусской команды.


Сергей Ковальчук. Фото: dynamo-brest.by

— Мне непонятен весь этот шум, ведь мы были предельно точны в своих формулировках. На официальном сайте была информация, что он тренируется с «Динамо-Брест». Не подписывает контракт, не проходит просмотр, а именно тренируется. Ни больше, ни меньше.

Спрашивать нужно с тех, кто раздул весь костер. С «Трибуны» и требуйте объяснений насчет того, что они там нафантазировали. Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила. Отсюда и возникла вся эта неразбериха.

И тренерскому штабу, и футболистам было очень приятно, когда к нам приехал Кевин. Для многих это стало большой неожиданностью. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, хотелось бы, чтобы он нам помог и все срослось, но, к сожалению, не все от нас зависит. Знаменателен сам факт его нахождения в расположении «Динамо-Брест», — сказал Сергей Ковальчук.


Кевин Кураньи в тренировочном лагере брестского «Динамо». Фото: официалльный сайт «Динамо» (Брест)

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи выступал за «Штутгарт», «Шальке-04», «Хоффенхайм» и московское «Динамо». 34-летний футболист провел 52 матча за сборную Германии, в которых забил 19 голов. Является бронзовым призером Кубка конфедераций-2005 и серебряным призером Евро-2008. В его активе более 100 голов в чемпионате Германии. Правда, в последнем сезоне за «Хоффенхайм» отличиться Кураньи не удалось.

 
Теги: Брест
 
 
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