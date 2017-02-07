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В России создали "убийцу" CD и Blu-ray

08.02.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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В России создали органические компакт-диски, многократно превосходящие по скорости обычные диски DVD и Blu-Ray форматов, сообщает ТАСС.


Специалисты холдинга «Росэлектроника» сообщили о создании нового оптического носителя информации, в состав которого входят вещества растительного происхождения. Многослойный носитель состоит из фоточувствительных слоев, которые записывают информацию, и полимерных, распределяющих свет считывающего лазера.

«Для формирования функциональных фоточувствительных слоев использованы вещества класса хромонов — фенольные соединения, образующиеся в растениях» — рассказали специалисты «Росэлектроники».

Объем хранения данных на таком носителе в виде диска достигает 1 терабайта, скорость чтения находится на уровне 12 гигабайт в секунду. Для сравнения, обычные диски формата Blu-Ray могут хранить до 50 гигабайт информации и считывать ее на скорости не более чем в 576 мегабайт в секунду.

Запись на компакт-диски нового формата производится за счет способности хромонов менять собственные свойства (под воздействием света определенной силы они начинают светиться). Также такой диск, в отличии от стандартных DVD и Bly-Ray, содержит намного большее количество записывающих слоев.

О стоимости разработки нового носителя и возможности промышленного производства пока не сообщается.

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Объем хранения данных на таком носителе в виде диска достигает 1 терабайта, скорость чтения находится на уровне 12 гигабайт в секунду.

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