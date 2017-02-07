﻿ Нацбанк: банки до июля переведут клиентов на международные номера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Нацбанк: банки до июля переведут клиентов на международные номера

08.02.2017 10:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк: банки до июля переведут клиентов на международные номера

До 4 июля банкам придется перезаключить договоры с юридическими и физическими лицами, переведя их счета на международные номера.

До 4 июля банки должны перейти на использование международных номера счета (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code), сообщает Нацбанк.

В подготовительный период с 1 декабря 2016 года по 30 июня 2017 года при открытии новых счетов юридических и физических лиц банки одновременно оформляют клиентам традиционные (13-разрядные) счета и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). Номера IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря прошлого года.

Практический переход банков на использование в безналичных расчетах IBAN и BIC состоится 4 июля 2017. 

Законодательство требует при изменение номеров счетов также менять действующие договора юридических и физических лиц с банками. Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки.

Сейчас банки проводят информирование своих клиентов о предтстоящих изменениях.

"Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории страны и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов", - уверяют в Нацбанке.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 4 июля банкам придется перезаключить договоры с юридическими и физическими лицами, переведя их счета на международные номера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Кто раздул весь костер". Брестское "Динамо" - о шуме вокруг приезда в клуб вице-чемпиона Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика