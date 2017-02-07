﻿﻿ Четверть выпускников российских вузов выполняют работу, не требующую высшего образования. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Четверть выпускников российских вузов выполняют работу, не требующую высшего образования

08.02.2017 10:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Четверть выпускников российских вузов выполняют работу, не требующую высшего образования

25% выпускникам для работы диплом не нужен, а почти 30% занятых, имеющих диплом, работают не по специальности.

Предложение и спрос на выпускников вузов на рынке труда России остаются несбалансированными, пишет газета "Коммерсантъ".

По данным исследования "Где и кем работают высокообразованные россияне" профессора Высшей школы экономики Елены Варшавской (выполнено по данным Росстата за 2014 год), наибольшее число дипломированных специалистов в РФ — инженеры (26,8%) и экономисты (26,4%). 

Среди обладателей дипломов специалистами высшего уровня квалификации работают более половины (55,8%). Максимум таких работников — среди выпускников медицинского профиля (85,3%). На втором месте находятся работники, получившие естественно-научную, математическую, педагогическую, юридическую и экономическую (56-61%) подготовку. Среди выпускников аграрного и инженерного профиля эти показатели минимальны (38,0% и 47,4% соответственно).

В то же время каждый четвертый (26,6%) выпускник вуза занимает позиции, формально не требующие такого образования. Больше всего (41,2%) таких среди работников аграрных специальностей, но и 28-32% обладателей юридических, инженерно-технологических, педагогических и гуманитарно-социальных дипломов также заняты работой, для которой высшее образование избыточно. 

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25% выпускникам для работы диплом не нужен, а почти 30% занятых, имеющих диплом, работают не по специальности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В России создали "убийцу" CD и Blu-ray
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика