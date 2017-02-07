Российские Т-90А уже не раз мелькали на кадрах боевых действий из Сирии. Несколько раз они спасали жизнь своему экипажу, одна машина была захвачена. На днях в сети появились снимки уникальной версии танка — Т-90К. По словам российского военного эксперта Алексея Хлопотова, было выпущено всего два таких танка.



Изображение: youtube.com

Эти боевые машины отличаются литой башней вместо сварной, также их легко отличить по наличию двух антенн. Т-90К входили в первую партию танков, закупленных для Российской армии в 2004—2005 гг.

Т-90К в отличие от более поздних модификаций не оснащались тепловизионными прицелами белорусского производства «ЭССА», на них устанавливали модернизированный ночной инфракрасный прицельный комплекс Т01- К05 «Буран-М», а также доработанный комплекс оптико-электронного противодействия «Штора-1».



Изображение: youtube.com



Изображение: youtube.com

Такие танки комплектовались командирским комплексом средств навигации и связи. Высокую подвижность машине обеспечивал 1000-сильный двигатель В-92С2. Впервые Т-90К были показаны на выставке вооружений сухопутных войск МВСВ в 2008 году.