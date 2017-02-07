На данный момент Александр Лапшин находится в следственном изоляторе службы государственной безопасности Азербайджана, сообщила корреспондент информационного агентства Sputnik Азербайджан Рамелла Ибрагимхалилова на радио Sputnik Беларусь.

"Встретили его в рамках закона сотрудники службы госбезопасности. В наручниках его посадили в машину и отвезли в следственный изолятор. На территории аэропорта Лапшин не стал как-то комментировать свой арест", — рассказала корреспондент.



© Sputnik Murad Orujov Консул: посольство РФ о Лапшине уведомила израильская сторона

По словам корреспондента, ажиотаж чувствуется, вся общественность обсуждает этапирование Лапшина в Азербайджан и ожидает дальнейших действий со стороны руководителя государства. Всем интересно, что станет с Лапшиным в будущем.

"Пока сотрудники силовых структур не делали каких-то заявлений. Сегодня ожидается, что руководители соответствующих структур выскажутся по этому поводу. Ранее все заявления были сделаны до его прибытия в Азербайджан", — сообщила Ибрагимхалилова.

Корреспондент напомнила, что в Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Накануне в закрытом судебном заседании Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Александра Лапшина на постановление Генпрокуратуры о выдаче российско-израильского блогера Азербайджану.

Кроме этого, адвокат блогера накануне сообщила журналистам, что жена Лапшина обратилась в Комитет по правам человека ООН с жалобой на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче Лапшина по запросу Баку. Комитет принял жалобу к рассмотрению.

Комментарий корреспондента информационного агентства Sputnik Азербайджан Рамеллы Ибрагимхалиловой о доставке блогера Александра Лапшина в Баку слушайте на радио Sputnik Беларусь.