﻿ На трассе М10 в Дрогичинском районе лоб в лоб столкнулись Daewoo и "жигули". 21.by
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На трассе М10 в Дрогичинском районе лоб в лоб столкнулись Daewoo и "жигули"

08.02.2017 10:53 — Разное | Tut.by  
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Лобовое столкновение Daewoo и ВАЗ произошло 7 февраля, около 10.25, в Дрогичинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


— По предварительной информации, 37-летняя водитель Daewoo Matiz ехала по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница Украины и на 514 километре дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 56-летнего жителя Пинска, — сказали в ГАИ.



В результате ДТП 34-летний пассажир Daewoo, ехавший на переднем пассажирском сиденье, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

— Установлено, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Это уберегло их от серьезных повреждений, — отметили инспекторы.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате ДТП 34-летний пассажир Daewoo, ехавший на переднем пассажирском сиденье, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

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