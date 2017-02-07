Лобовое столкновение Daewoo и ВАЗ произошло 7 февраля, около 10.25, в Дрогичинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





— По предварительной информации, 37-летняя водитель Daewoo Matiz ехала по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница Украины и на 514 километре дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 56-летнего жителя Пинска, — сказали в ГАИ.









В результате ДТП 34-летний пассажир Daewoo, ехавший на переднем пассажирском сиденье, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

— Установлено, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Это уберегло их от серьезных повреждений, — отметили инспекторы.