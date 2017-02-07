﻿ В Минске ученик работника СТО угнал Peugeot и совершил на нем ДТП с пятью авто. 21.by
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В Минске ученик работника СТО угнал Peugeot и совершил на нем ДТП с пятью авто

08.02.2017 10:39 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники милиции задержали ранее судимого за хулиганство 23-летнего минчанина, который, работая учеником на СТО, угнал переданную для ремонта Peugeot 206 и совершил на ней ДТП. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступила информация о том, что неизвестный на Peugeot совершил ДТП и скрылся. Приехавшие по вызову сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль в технически неисправном состоянии. Помимо Peugeot, в ДТП попали еще четыре автомобиля.

Правоохранители установили, что владелец Peugeot передал автомобиль для ремонта в одну из столичных СТО. Вечером 23-летний ученик работника станции проник в кабинет руководителя, похитил ключи от автомобиля, после чего угнал его и поехал кататься по городу вместе со своей девушкой.

— По факту угона в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 214 УК Республики Беларусь (Угон транспортного средства или маломерного водного судна). Кроме того, в отношении него составлены административные протоколы за нарушения ПДД, — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.

 
 
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Парень проник в кабинет руководителя, похитил ключи от автомобиля, после чего угнал его и поехал кататься по городу вместе со своей девушкой.

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