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Российско-израильского блогера Александра Лапшина вечером 7 февраля экстрадировали в Азербайджан.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Лапшина из столицы Беларуси доставили спецрейсом в бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева, передает tut.by .

«Самолет с Лапшиным приземлился в Баку», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдара Султанова.

Как позже сообщили ТАСС в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана, Лапшин был отправлен в изолятор Службы госбезопасности.

7 февраля Верховный суд, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе. За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. Россия также высказалась против экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

"Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану", — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадет».

"Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна", — резюмировал Лукашенко.