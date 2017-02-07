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Один из комбатов ДНР взорван в собственном кабинете

08.02.2017 10:40 — Разное | Ежедневник  
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Один из комбатов ДНР взорван в собственном кабинете

Командир батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Толстых погиб 7 февраля в результате взрыва.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководство самопровозглашенной республики.

"Сегодня в 06.12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона „Сомали“ полковник Михаил Толстых, известный как Гиви", — говорится в сообщении оперативного командования ДНР.

"В кабинете М.Толстых в пригороде Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте", - сказал источник "Интерфакса".

Он не исключил, что ликвидация боевика могла быть организована Киевом в связи с "активным участием М.Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации".

В прокуратуре ДНР, в свою очередь, заявили, что взрыв был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.

Главная военная прокуратура Украины  23 июня 2016 года заявляла, что глава незаконного вооруженного формирования "Сомали" ДНР по прозвищу "Гиви" подозревается в совершении нескольких преступлений, связанных с организацией и совершением вооруженных нападений.

Напомним, в октябре 2016 года в Донецке был убит один из командиров самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 22
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Командир батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Толстых погиб 7 февраля в результате взрыва.

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