8 февраля в 12.00 начинается продажа билетных пакетов на домашние матчи минского «Динамо» в рамках второго этапа чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2016/17 — ¼ финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

Отметим, что 12 353 билетов на каждый матч будут стоить до 15 рублей при покупке билетных пакетов.

Даты проведения матчей и время их начала

На текущий момент и в том случае, если «Динамо-Минск» займет места с пятого по седьмое, первые два домашних матча нашего клуба запланированы на 25 и 27 февраля, третий матч, в случае необходимости его проведения, состоится 3 марта. Наиболее вероятные соперники в этой стадии плей-офф — «Торпедо», «Локомотив» или московское «Динамо». Если «зубры» опустятся на седьмую строчку, то будут противостоять СКА или ЦСКА.

Если «Динамо-Минск» займет третье или четвертое в Западной конференции, первые два домашних матча запланированы на 21 и 23 февраля, третий и четвертый матчи, в случае необходимости их проведения, состоятся 1 и 5 марта.

Начало матчей в будни — 19:30, в выходные — 17:00.





Билетный пакет «Два матча»

Кроме билетного пакета на три домашних матча, в первый день стартует и продажа билетного пакета «Два матча», позволяющего его владельцу посетить первые встречи (21 и 23 февраля или 25 и 27 февраля), заплатив за второй матч половину стоимости билета.

Билетный пакет «Два матча плюс один»

Открывает продажу билетный пакет «Два матча плюс один», стоимость которого равна полной цене посещения двух первых матчей. При этом владелец каждого такого билетного пакета сможет посетить не только два первых домашних матча: он получает возможность посетить третий домашний матч в случае его проведения бесплатно, так как его стоимость не входит в пакет.





Места продажи билетных пакетов:

— на сайте www.ticketpro.by билеты можно приобрести, не выходя из дома, при этом в режиме онлайн выбрать места, заказать и оплатить билеты. Также Вам будет предоставлен выбор формы заказа и доставки билетов.

— в клубных магазинах «Динамо».

— во всех розничных точках продаж ООО «Тикетпро», а также через дилерские сети (салоны «Связной», «Евросеть», кассы арен). Ознакомиться со списком всех мест продажи билетов на территории Беларуси можно на сайте www.ticketpro.by в разделе «Места продажи».

Билеты на отдельные матчи

Билеты на отдельные матчи серии поступят в продажу не ранее 14 февраля и будут продаваться во всех местах продажи билетов «Тикетпро»: в магазинах клуба, на сайте ticketpro.by , в салонах «Связной» и «Евросеть» и в других кассах, подключенных к сети билетного оператора клуба по всей Беларуси. Точную дату и время старта продажи билетов на отдельные матчи мы сообщим дополнительно.

Приоритет выкупа «своих» мест для владельцев абонементов и VIP-лож.

Все места, выкупленные под клубные абонементы любого типа, автоматически забронированы для их владельцев и не поступят в свободную продажу.

Владельцы всех абонементов получают возможность выкупить специальный пакет «¼ финала Западной конференции», позволяющий посетить все домашние матчи нашего клуба на этой стадии соревнований! Предложение действует только при выкупе своих мест. Кроме сохранения места, пакет предусматривает значительную скидку, позволяющую посетить матчи плей-офф по цене регулярного чемпионата.





Бронь для владельцев абонементов будет действовать до 15 февраля, но может быть продлена в случае отсутствия определенности по точной дате проведения матчей.

Обращаем ваше внимание, что серия ¼ финала плей-офф Западной конференции проводится до четырех побед одной из команд. Третий и четвертый домашние матчи «Динамо-Минск» (пятый, шестой или седьмой матч серии) проводятся только в том случае, если команды не смогли определить победителя серии в предыдущих матчах.

Все владельцы клубных карт при покупке билетных пакетов «Два матча» «Два матча плюс один» и билетов на отдельные матчи в магазинах клуба могут воспользоваться дополнительной скидкой в размере 10%, а владельцы Visa Gold от «Паритетбанка» — 15%. Скидка не распространяется на билетный пакет для владельцев абонементов при сохранении своих мест, так как его стоимость изначально рассчитана исходя из предоставления максимальной скидки.

Адреса клубных магазинов:

ТЦ «Замок» (г. Минск, пр. Победителей, 65, 4 этаж, 10:00—22:00, без выходных, тел.: +375 17 236 35 44, e-mail: shop@hcdinamo.by).

ТРЦ «Арена Сити» (г. Минск, пр. Победителей, 84, 2 этаж, 10:00—22:00, без выходных, тел.: +375 17 227 01 97).

ТРЦ «Тивали» (г.Минск, ул. Притыцкого, 29, пн-вс 10:00—21:00).

Ледовый дворец (г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 102, центральное фойе, сб 13:00—20:00 и во время домашних матчей «Динамо-Молодечно»).