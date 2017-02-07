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Шайба хоккеиста "Юности" признана самой красивой в Лиге чемпионов

08.02.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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Шайба белорусского форварда минской «Юности» Александра Когалева в ворота шведского «Векше» признана самой красивой в розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов-2016/17, сообщает твиттер турнира.

Голосование болельщиков проходило на официальном сайте Лиги чемпионов. На пути к победе Александр Когалев в четвертьфинале голосования обошел хоккеиста немецкого клуба «Ред Булл Мюнхен» Михаэля Вольфа.

В полуфинале белорус выиграл у Райана Лаша из швейцарского «Берна».

В финале соперником Александра Когалева был канадский нападающий австрийского «Блэк Уингз Линц» Дэн ДаСилва, забросивший в ворота швейцарского «Берна».

Победителем же Лиги чемпионов второй год кряду стала шведская «Фрелунда», 7 февраля в финале драматично одолевшая чешскую «Спарту». Хоккеисты «Фрелунды» третий год подряд играли в финале Лиги чемпионов.

Минская «Юность» выбыла на стадии 1/16 финала и стала единственной командой, которая в плей-офф смогла нанести поражение будущему триумфатору турнира «Фрелунде». Правда, по сумме двух поединков (2:3, 5:0) дальше прошел клуб из Гетеборга.

 
 
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Шайба белорусского форварда минской "Юности" Александра Когалева в ворота шведского "Векше" признана самой красивой в розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов-2016/17,...

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