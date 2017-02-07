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Худший белорусский фильм - 1 балл. Отечественное кино в оценках "Кинопоиска"

08.02.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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На днях на «Кинопоиске» поставили двухсотмиллионную оценку. И презентовали статистику со средними баллами по всем странам мира. У Беларуси — 6,3. AFISHA.TUT.BY решила разобраться в баллах, которые пользователи со всего мира ставили белорусским фильмам.


Игровой художественный фильм с самым высоким рейтингом

Таковым является фильм «Брестская крепость» Александра Котта, снятый в 2010 году в копродукции с Россией. Рейтинг проекта — 7,96 балла. В прокате лента собрала 4,4 миллиона долларов. Помимо того что картину снимали в Беларуси, автором сценария к картине выступил белорусский драматург Алексей Дударев.

Фильм также является и самым дорогим проектом, в создании которого участвовала Беларусь: по разным данным, затраты составили от 7 до 9 миллионов долларов .

В тройку рейтинговых проектов также входят фильмы «В августе 44-го» (7,9 балла) и «Выше неба» (7,8 балла).


Кадр из фильма «Брестская крепость»

Документальный фильм с самым высоким рейтингом

Самым рейтинговым документальным фильмом является проект «Дарья Домрачева. Представляя Беларусь» (2010 г.), правда, снят он для показов на ТВ. Рейтинг фильма — 8,6 балла.

В тройке популярных документалок — «Брестская крепость» (8,4 балла) и «Инокиня» (8,2 балла).

Самый худший проект

Самый низкий рейтинг среди белорусских проектов имеет сериал с печальной историей «Теоретики». У проекта 1,072 балла.


Кадр из сериала «Теоретики»

Самый титулованный фильм

Почетное звание достается картине «В тумане» по повести Быкова, снятой Сергеем Лозницей. Фильм участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля.

Второе место AFISHA.TUT.BY отдает короткометражке «Туфельки» Константина Фама, которая даже пробовала прорваться на «Оскар» (правда, от России), но не вошла в шорт.


Кадр из фильма «В тумане»

Самый популярный режиссер

Из приезжих режиссеров, которые постоянно не работают в Беларуси, чаще всего в Беларуси снимал Дмитрий Астрахан. Здесь он создал шесть фильмов в период с 1998 по 2002 год.

Копродукция

Чаще всего, разумеется, Беларусь снимает копродукцию с Россией (хотя вернее сказать, что Россия снимает с Беларусью). Однако есть несколько действительно международных проектов.

Упомянутый фильм «В тумане» снимали пять стран: Россия, Германия, Нидерланды, Латвия, Беларусь. «Туфельки» делали также в пяти странах: Россия, Польша, Беларусь, Чехия, Франция. Картина «Я не вернусь» Ильмара Раага не поменяла цифру: Казахстан, Россия, Эстония, Финляндия, Беларусь.


Кадр из фильма «Я не вернусь»

Главный фильм ужасов

Среди всех 410 проектов «Кинопоиск» выдал только один чистый фильм ужасов. Это «Масакра» Андрея Кудиненко, снятая в 2010 году.

Также ресурс выдает три мюзикла: «Новогодние приключения в июле», «Павлинка-new», «Однажды под Новый год».

При этом в Беларуси нет ни одного проекта в жанре «вестерн» или «фильм для взрослых».

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AFISHA.TUT.BY решила разобраться в баллах, которые пользователи со всего мира ставили белорусским фильмам.

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